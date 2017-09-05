İzmir'deki hizmetlerin açılışını Başbakan yapacak

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Torbalı Devlet Hastanesi ve Selçuk-Torbalı İZBAN hattı açılışı ile Sabuncubeli Tüneli'nde "ışıkgördü" törenine katılacağı bildirildi.

Torbalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül'de İzmir'e gelmesi beklenen Başbakan Yıldırım'ın ilk olarak, Selçuk-Torbalı İZBAN hattının açılışını gerçekleştirecek.

Yıldırım, daha sonra Torbalı Devlet Hastanesi'nin açılışıyla birlikte canlı bağlantılarla Ödemiş Devlet Hastanesi ile Bornova Trafik Hastanesi'nin de açılışını yapacak.



Başbakan Yıldırım 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece Sabuncubeli Tüneli'nde "ışıkgördü" törenine iştirak edecek.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlamalarına katılacak Yıldırım'ın Alsancak ve Göztepe stadyumlarının temelini atması bekleniliyor.

- Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü

Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle 7 Eylül'de bir dizi sosyal kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Soner Sarıkabadayı ile Murat Dalkılıç ilçede konser verecek. Saat 20.00'de başlayacak konser ücretsiz olacak.

- "Torbalı çekim merkezi oldu"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Başbakan Yıldırım'ın ilçede gerçekleştireceği açılışlar ve ilçenin düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle iki bayramı bir arada kutladıklarını belirtti.

İlçenin son 3 yılda gelişerek, büyüdüğünü ifade eden Görmez, "Torbalı son 3 yılda çok gelişti, çok büyüdü. Torbalı Devlet Hastanesi bu projelerden sadece bir tanesi. Ama en önemlisi İZBAN ilçemizde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Hep söylüyorum; Ankara - Torbalı iş birliği ilçemizi bölgenin parlayan yıldızı yaptı. Bütün bunları Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, hükumetimizin değerli üyelerine borçluyuz. Torbalı'mız da vergi tahsilatında Türkiye birincisi, vergi tahakkukunda ise İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir'den sonra Türkiye beşincisi olarak buna mükemmel bir değer katmıştır. Burası bir çekim merkezi olmuştur. Yaşamak, çalışmak, fabrika ve iş yeri kurmak, üretim yapmak için ilçemiz tercih ediliyor. Nüfusumuz buna orantılı biçimde artıyor. Proje ve yatırımlarımızla biz de bu süreci en verimli biçimde değerlendirme gayreti içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.