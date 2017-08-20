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İzmir'deki iki kadına taciz iddiası

- Konak ilçesinde iki kadını taciz ettikleri iddiasıyla tekrar gözaltına alınan motosikletli zanlı tutuklandı

İzmir'deki iki kadına taciz iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde iki kadını taciz ettiği iddiasıyla tekrar gözaltına alınan motosikletli zanlılarda biri tutuklandı.

Alsancak'ta motosikletli şahısların kendilerini taciz ettiğini belirten kadınların polis tarafından darbedilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında taciz iddiasıyla gözaltına alınarak serbest bırakılan 2 zanlı, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan O.G. tutuklandı, S.Ç. ise serbest bırakıldı.

- Olay

Alsancak'ta 10 Ağustos gecesi, kendilerini taciz ettiğini ileri sürdükleri motosikletli kişileri şikayet etmek isteyen iki kadından biri polis tarafından darbedilmiş, güvenlik kameralarına da yansıyan darp görüntüleri sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan 2 motosikletli zanlıdan S.Ç, emniyetteki ifadesinin ardından, suçu itiraf eden O.G. ise savcılıktan serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DarpPolisTaciz
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