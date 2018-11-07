İzmir'deki işçi eylemi

İZMİR (AA) - Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada 7 kişinin iş akdinin sonlandırılmasının sendikalaşmayla ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, Birliğin ve bağlı şirketlerin tabii olduğu yasal düzenlemeler gereği, geriye dönük faaliyetler gözden geçirilerek, kadro yapısının Birliğin güncel ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi çalışmaları başlatıldığı, yaklaşık 6 aylık sürede yürütülen bu uygulamalar kapsamında birim birleştirmesi, kadro nakilleri ve ihtiyaç fazlası personelin tasfiyesi gibi işlemler yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 6 Kasım'da 7 personelin iş akdinin sonlandırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen işlemlerin sendikalaşmayla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Nitekim görevi sona eren personelin sendikalı, sendikanın ise yetkili olduğuna dair kurumumuza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Buna karşılık yetkili olmayan sendika, çalışanlarımızı iş yerini işgale teşvik etmiş, kurumumuz önünde çalışanlarımızın içinde olmadığı eylem grupları oluşturmuştur. Konu adli makamlara intikal etmiştir."

Dün, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında 7 personelin sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını iddia eden işçilerin izinsiz eyleminde 63 kişi gözaltına alınmıştı.