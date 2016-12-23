Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

İzmir'deki kadın cinayeti davası

- Eşinin kuzenini öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanığın cezai ehliyeti olduğuna dair raporun, mahkemeye ulaştırıldığı belirtildi

İzmir'deki kadın cinayeti davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, eşinin kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık, 6'ncı celse sonunda da savunma yapmadı.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.B, öldürülen Duygu Şen'in kardeşi Abdi Ferhat Kırtaş ile tarafların avukatları katıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunca sanığın cezai ehliyetinin olduğuna dair hazırlanan raporun mahkemeye iletildiğini ancak dava dosyasının kurum tarafından mahkemeye iletilmediğini hatırlatan mahkeme başkanı, sanığa savunma yapıp yapmayacağını sordu.

Önceki 5 celsede de savunma yapmayan sanık, ifade verecek durumda olmadığını öne sürerek savunma yapmak istemediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, İ.B'nin tutukluluk halinin devamına, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumundan dönüşünün beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Bornova ilçesinde oturan Duygu Şen (26), 4 Ocak'ta evinin salonunda boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, tutuklanan zanlı İ.B. (26) suçunu itiraf etmişti. Sanık hakkında "Yağma, bir suçu gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürmek" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Duygu Şenİzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesiİzmir'deki Kadın Cinayeti Davası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.