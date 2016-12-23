İzmir'deki kadın cinayeti davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, eşinin kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık, 6'ncı celse sonunda da savunma yapmadı.
İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.B, öldürülen Duygu Şen'in kardeşi Abdi Ferhat Kırtaş ile tarafların avukatları katıldı.
İstanbul Adli Tıp Kurumunca sanığın cezai ehliyetinin olduğuna dair hazırlanan raporun mahkemeye iletildiğini ancak dava dosyasının kurum tarafından mahkemeye iletilmediğini hatırlatan mahkeme başkanı, sanığa savunma yapıp yapmayacağını sordu.
Önceki 5 celsede de savunma yapmayan sanık, ifade verecek durumda olmadığını öne sürerek savunma yapmak istemediğini belirtti.
Mahkeme heyeti, İ.B'nin tutukluluk halinin devamına, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumundan dönüşünün beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
- Olay
Bornova ilçesinde oturan Duygu Şen (26), 4 Ocak'ta evinin salonunda boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, tutuklanan zanlı İ.B. (26) suçunu itiraf etmişti. Sanık hakkında "Yağma, bir suçu gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürmek" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.