İzmir'deki kayıp kızın cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, önceki gün parkta oynamaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 10 yaşındaki kızın cesedi, evlerinin karşısındaki apartmanın bodrum katında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ceylin Atik'in (10) kaybolmasının ardından çalışma başlatan polis, küçük kızın en son görüldüğü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinin karşısındaki apartmanda arama yaptı.

Aramada, apartmanın bodrum katında küçük kızın cesedi bulundu.

Kızlarının ölüm haberini alan yakınları gözyaşı döktü.

Bölgede toplanan vatandaşlar, apartmana girmeye çalıştı, çevik kuvvet ekipleri buna izin vermedi.

-Olay

Önceki gün evlerinin ön tarafındaki parkta oynamaya giden Ceylin Atik eve dönmemiş, ailesi tarafından emniyet güçlerine haber verilmesiyle kız çocuğunu arama çalışmalarına başlanmıştı.

Anne ile babasının boşandığı öğrenilen Ceylin Atik'in dedesi ve babaannesiyle yaşadığı belirtilmişti.



