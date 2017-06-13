Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe KELEBEK TUZLA Çağdaş Kaya
Elektrik kesilmeden haberdar olunacak
Kesilmeden haberdar olunacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük

İzmir'deki kayıp kızın cesedinin bulunması

- Ceylin Atik'in, ön otopside kafa travması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi

İzmir'deki kayıp kızın cesedinin bulunması

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinin karşısındaki bir apartmanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in kafa travması nedeniyle öldüğü belirlendi.

Kaybolduktan 2 gün sonra evinin karşısındaki apartmanda ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Vücudunda herhangi bir darp, kesici, delici alet izine rastlanmayan Atik'in ön otopsisinde kafa travmasından dolayı yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yakınları tarafından teslim alınan Atik'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Ödemiş'e götürüldü.

Yeğeninin cenazesini alan amca Burak Atik, gazetecilerin sorusu üzerine ''Hiçbir şey bilmiyorum.'' dedi.

- Olay

Ceylin Atik, Ödemiş ilçesinde Cumartesi parkta oyun oynadığı sırada kaybolmuş, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinin karşısındaki bir apartmandaki aramada küçük kızın cesedi bulunmuştu.

Olayla ilgili karı koca olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alınmıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ceylin Atikİzmir Adli Tıp KurumuKayıp KızOtopsi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5