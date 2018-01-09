İzmir'deki Körfez Geçişi Projesi

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in 2030 ulaşım ana planında Körfez Geçişi Projesi'nin bulunmamasına yönelik tepkilerle ilgili, "Bilim insanları, ulaşım ana planında 2030 projeksiyonunda körfez geçişini öngörmüyorsa, fizibil bulmuyorsa birilerinin gönlü olsun diye plana koyamayız." dedi.

Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda İzmir Ulaşım Ana Planında Revizyon çalışmalarına ilişkin tanıtım toplantısında konuşan Kocaoğlu, İzmir'in 2030 yılı ulaşım ihtiyaçlarını belirlemek üzere yaklaşık 200 kurum ve kuruluşun katkısıyla oluşturdukları planın, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne görüş alınmak üzere gönderileceğini ifade ettti.

Revize çalışmaları sırasında hükümetin planladığı Körfez Geçişi Projesi'nin planda yer almamasının sıkça eleştirildiğine işaret eden Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Merkezi hükümetin yapmak istediği, kendi bilimsel çalışmalarına göre 'yapacağım' dediği konulara önerilerimizi sorulduğunda bildiriyoruz. Ama merkezi hükümet ısrar ederse, İzmir'e yapılan bir yatırımda çok hayati bir şey yoksa, kentin geleceğiyle ilgili çok büyük bir zarar yoksa karşı çıkmıyoruz. Bu Büyükşehir Belediyesinin uzlaşıyla iş yapma yoludur.

Bilim insanları, ulaşım ana planında 2030 projeksiyonunda körfez geçişini öngörmüyorsa, fizibil bulmuyorsa birilerinin gönlü olsun diye plana koyamayız. Bilim derse ki koy, memnuniyetle alır, savunuruz. Bu projenin yer almaması bu planın bilimsel bir vesika olmasını güçlendirir. Bizim duruşumuz, kamuoyunda merkezi hükümetin yapacağı bir yatırımın desteklenmesi konusudur. İkisini birbirine karıştırmak doğru değildir."

- "Buca ve Narlıdere metroları yavaş ilerleyecek"

Metro yatırımları için uluslararası piyasalardan uygun faiz oranıyla kredi bulmakta zorluklar yaşandığını, Buca Metrosu projesinin de kredi faizleri normale ininceye kadar belirli bir müddet yavaş ilerleyeceğini dile getiren Kocaoğlu, aynı riskin yapımına başlanacak Narlıdere Metrosu için de geçerli olduğunu kaydetti.

İzmir Banliyö Taşımacılığı (İZBAN) hattında çağın gereklerine uygun sinyalizasyonun olmadığını öne süren Kocaoğlu, "Bu hat üzerinde seferlerin sıklaşması için çağın gereklerine uygun sinyalizasyon olması lazım. TCDD daha ihalesine çıkmadı. Bize en fazla şikayet İZBAN'ın sıkışıklığından geliyor." dedi.

Kocaoğlu, son dönemde kamuoyunda tartışmaya neden olan kent içindeki trafik sıkışıklığının da Konak tramvayının devreye girmesiyle rahatlayacağını, bir ay içinde deneme seferlerine başlanacağını kaydetti.

- "İzmir'in nüfusu 6 milyona ulaşacak"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürü Mert Yaygel ise 2030 yılına kadar kent nüfusunun 6 milyona, toplu ulaşımı kullanan yolcu sayısının 10 milyona, otomobil sayısının ise bir milyon 443 bine ulaşacağını ifade etti.

Plana göre 20 kilometre olan metro hattını 162,6 kilometreye, 22 kilometre olan tramvay hattını 37,4 kilometreye, 135 kilometre olan banliyö hattını ise 265 kilometreye çıkarmak istediklerini dile getiren Yaygel, metronun batıda Güzelbahçe, doğuda Kemalpaşa'ya uzatılması ve Eski İzmir ve Buca metro hatlarının devreye girmesiyle kent içi trafiğin rahatlayacağını söyledi.

Plana göre deniz yolunda da hat sayısının 10'dan 21'e, iskele sayısının 11'den 17'ye çıkarılmasının öngörüldüğünü ifade eden Yaygel, 51 transfer merkezi, 350 kilometre bisiklet yolu, 110 kavşak, 194 kilometre karayolu aksı, 50 kilometre karayolu koridorunun planlandığını kaydetti.



