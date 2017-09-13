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İzmir'deki nitelikli yağma davası

- Buca'da market işleten kişinin çıplak fotoğraflarını çekerek para istediği iddia edilen kadın ile iş birlikçileri hakkında açılan davanın görülmesine başlandı

İzmir'deki nitelikli yağma davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, bir kişinin çıplak fotoğraflarını çekerek şantajla para aldığı iddia edilen kadın ile iş birliği yaptığı öne sürülen 2 kişinin yargılanmasına başlandı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar , E.Ç, S.Y. ve avukatları ile müşteki K.K. katıldı.

Şikayetçi K.K, "Zeynep" olarak tanıdığı sanık 'nın, işlettiği bakkala zaman zaman gelip gittiğini, kendisini kahve içme bahanesiyle de bir gün evine götürdüğünü söyledi.

'nın kendisinden soyunmasını istemesinin ardından eve gelen kişilerce çıplak fotoğraflarının çekildiği ve dövüldüğünü savunan K.K, şantajla 10 bin lira istendiği, zorla 5 bin liralık senet imzalatıldığı ve kredi kartından 4 bin lira para çekildiğini iddia etti.

K.K, sanıklardan şikayetçi olmasının yanı sıra davaya müdahil olmak istediğini belirtti.

, savunmasında, müşteki K.K'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Sanık , "Fotoğraflarını çekip eşine göndereceğim." ifadesini de o sırada evde bulunan erkek arkadaşı firari sanık S.C'nin yönlendirmesiyle müştekiye söylediğini öne sürdü.

Sanık S.Y. ise S.C'nin "Bir kişiden alacağım var, kalabalık olalım." diyerek çağırması üzerine 'nın evine gittiğini, daha sonra eve gelen müştekinin yatak odasında çıplak şekilde bekletildiğini savundu.

E.Ç'nin, K.K'nın çıplakken fotoğraflarını çektiğini kaydeden S.Y, "E.Ç. daha sonra müştekiye, 'S.C. delidir, 10 bin lira at yoksa seni öldürür. Biz de seni kurtaramayız.' dedi. K.K, 'Kredi kartında 5 bin lira var, onu alın daha sonra 5 bin lira daha veririm.' dedi. S.C, müştekiyi dövdü. Sonra S.C. ve E.Ç, karttan para çekmeye gidip geldikten sonra, K.K'nın telefonunu aldılar ve öteki 5 bin lirayı verirse telefonu alabileceğini söylediler. Bunlar olurken hep oradaydım." ifadelerini kullandı.

Sanık E.Ç. de 'nın evine S.C'nin yönlendirmesiyle gittiğini, evdeyken S.C'nin o sırada çıplak olan K.K'yı sopayla dövdüğünü, araya girerek K.K'ya yardımcı olmaya çalıştığını ileri sürdü. E.Ç, şikayetçiden herhangi bir şekilde para istemediği iddasını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, S.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasını kararlaştırdı. Sanıkların tutukluluk halinin devamı ve K.K'nın davaya katılma talebinin kabulüne karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İzmir'in Buca ilçesinde, çıplak fotoğrafları çekilerek şantaj yapıldığı ve yaklaşık 4 bin lirasının gasbedildiğini öne süren K.K'nın şikayeti üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri mayısta operasyon düzenlemişti. . ile E.Ç. ve S.Y. gözaltına alınmış, S.C'nin ise firari olduğu belirlenmişti.

Biri firari, 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında "birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.





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