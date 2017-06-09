İzmir'deki silahlı kavga davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgaya ilişkin tutuklu bulunan sanıklar hakim karşısına çıktı.

Karşıyaka 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada kavgada hayatını kaybeden maktüllerin yakınları, taraf avukatları ve tutuklu sanıklar İ.K. ile C.E. hazır bulundu.

Maktül polis memuru Mustafa İnal'ın ablası, otopsi raporunda kardeşinin ölüm sebebinin tutuklu sanık İ.K'nın silahından çıkan kurşunlar olarak gösterildiğini söyleyerek, "Firari sanık A.E'nin hala yakalanmaması, arkasında birilerinin olduğunu düşündürtüyor. Kardeşimi sosyal medyadan karalama kampanyasına giriştiler. 3 tane cinayeti kardeşimin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. A.E'nin birileri tarafından korunduğunu düşünüyorum. Kardeşim silahına bile davranmamış." dedi.

Tutuklu sanık İ.K, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Bıçakla, tabancayla hiçbir temasım olmamıştır. Çakı bile taşımış bir kişi değilim." şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanık C.E.'nin avukatları ise müvekkillerinin savunmasını hazırlamak için süre istediklerini bir sonraki celsede savunma vermek istediklerini kaydetti.

Maktül polis memuru Mustafa İnal'ın annesi sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Oğlumun kanı yerde kalmasın. Oğlumu kandırdılar, arkadaş kurbanı oldu. Oğlumu tuzağa düşürdüler. Benden beter olsunlar." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Bostanlı sahilinde bulunan bir barda geçtiğimiz yıl 20 Kasım'da çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan 4 kişiden Halil Kaya, olay yerinde ölmüş, yaralanan bar sahibi Günay Kılıç, Sinem Alptuğ ve polis memuru Mustafa İnal (33) ise hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Kılıç ve İnal, hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili şüpheli olduğu belirlenen İ.K tutuklanmış, şüphelilerden C.E. ise Gürcistan'a kaçmaya çalışırken Sarp Sınır Kapısı'nda yakalanmıştı. Olayla ilgili şüpheli olduğu belirlenen E.H. ve A.E. ise hala aranıyor.