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İzmir'deki sosyal medyada terör propagandası operasyonu

- Gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi - Zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir'deki sosyal medyada terör propagandası operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.Ç. ve H.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Y.Ç'nin evinde yapılan aramada Fetullahçı Terör Örgütü'nün ele başı Fethullah Gülen'e ait kitapların çıktığı belirtildi.

Gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 Aralık'ta kentteki toplumsal olaylarda örgütün propagandasını yaptıkları, sosyal medyada örgütü övücü paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alınmış, 2'si ise adreslerinde bulunamamıştı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada terör örgütüne ait çok sayıda yasak yayın ele geçirilmişti.


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