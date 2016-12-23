İzmir'deki trafik kazası

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu lise öğrencisi kızın ölümüne neden oldukları iddiasıyla biri tutuklu 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan soruşturmanın ardından, 16 yaşındaki lise öğrencisi Melis Kadriye Uçak'ın ölümüne neden oldukları iddiasıyla tutuklu sanık Burak Haşlak (22) ile 4 belediye işçisinin "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.

İddianamede, motosiklet sürücüsü Haşlak'ın yüzde 85'le asli kusurlu olduğu belirtildi, 4 belediye işçisinin ise yeşillikleri sulayarak yolun kayganlaşmasına neden oldukları için yüzde 15 kusurlu bulundukları ifade edildi.

Ayrıca, iddianamede İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görevli 4 sorumlu amirin soruşturmaya dahil edilmesi için İzmir Valiliğine yazı yazıldığına değinildi.

Yeşildere Caddesi'nde 27 Eylül'de Burak Haşlak idaresindeki 48 M 6253 plakalı motosiklet, ıslak yolda devrilmişti. Yaralı sürücü ile arkasındaki lise öğrencisi Melis Kadriye Uçak yaralanmıştı.

Uçak, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.