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İzmir'deki "usulsüz dinleme" davası

- "Usulsüz dinleme yaptıkları" iddiasıyla 26 emniyet mensubunun yargılandığı davada, mağdurlar ifade verdi - Mahkeme, bu dava ile aynı mahkemede görülen ilgili diğer davaların birleştirilmesini kararlaştırdı

İzmir'deki

İZMİR (AA) - İzmir'de, "gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararlarıyla usulsüz dinleme yaptıkları" iddia edilen 26 emniyet personeli hakkındaki davada, mağdurların ifadeleri alındı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı mağdur ve taraf avukatları katıldı.

Eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine ifadeye çağrılmasıyla telefonlarının dinlendiğini öğrendiğini söyledi.

2010'daki rektörlük seçimlerinde yeniden aday olmak için çalışmalar yaptığı dönemde dinlendiğini tahmin ettiğini dile getiren Yılmaz, sanıklardan, hukuksuz bir işlem yaptıkları için şikayetçi olduğunu ayrıca davaya müdahil olmak istediğini ifade etti.

Hayati Özcan ise Ergenekon Davası'nda yargılandığını belirterek, şöyle konuştu:

"İzmir'de bir televizyon kanalının temsilciliğini yaptım. 1996'dan beri örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve mensuplarıyla mücadele ediyorum. Gülen'in aleyhime açtığı davada yargılandım. Sanık eski istihbaratçı Hasan Ali Okan'ın beni dinlettiği o dönem söylenmişti. Dinlendiğim resmen tespit edildiğinde ise şaşırmadım. Hayatını kaybeden eşimi, ölümünden sonra bile dinlemişler. Bunun adı hainliktir."

Özcan, sanıklardan şikayetçi olduğunu vurguladı.

Emekli emniyet müdürü Emrullah Aksakal da yıllardır Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele ettiği için telefonlarının dinlediğini aktardı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mağdurların dinlenmesinin ardından heyet, bu dava ile aynı mahkemede görülen 2016/114, 2016/163 numaralı dosyaların, 2014/312 esas numaralı dosyayla birleştirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 27 Ocak 2015'te, İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alınmış, eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ile eski Elazığ Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Karakayalı hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı.

Gözaltına alınan 24 kişiden 10'u savcılıkta, 12'si mahkeme tarafından serbest bırakılırken, emniyet müdürü Memduh Tosun ile eski istihbarat şube müdür yardımcısı Taner Aydın tutuklanmıştı. Tosun ile Aydın, avukatların üst mahkemeye yaptıkları itiraz sonrası serbest bırakılmış, Okan ile Karakayalı hakkındaki yakalama kararı da kaldırılmıştı.

Cumhuriyet Savcısı Okan Bato'nun hazırladığı iddianamede, müfettişlerce İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan denetimlerde, 2009 ile 2013 yıllarında gerçeğe aykırı belgeler düzenlenerek başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararları ile çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, üniversite rektörleri, akademisyen, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, üst düzey emniyet mensupları ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 92 kişinin dinlendiği yer almıştı.

İddianamede sanıkların, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak", "suç örgütü faaliyetleri kapsamında kamu görevlilerinin resmi belgede sahteciliği", "iftira", "suç uydurmak", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçlarını, işledikleri belirtiliyor.

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Fetullah GülenFetullahçı Terör ÖrgütüHasan Ali Okanİzmir Emniyet Müdürlüğüİzmir'deki "usülsüz Dinleme" Davası
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