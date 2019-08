İzmir’den dünyaya yayılan inovasyon

Günümüz iş dünyası yeni nesil teknolojiye odaklanmış durumda. Teknolojinin nimetlerini arkasına alarak ürünler geliştiren markalar, değişen müşteri beklentilerini ön planda tutuyor. Özellikle günümüz sanayisinin odaklandığı otomotiv, savunma, havacılık ve beyaz eşya sektörlerindeki gelişmeler, Takım Tezgahları sektörünü de önemli ölçüde etkiliyor. Bu farkındalıkla da katılımcıların inovasyon harikası ve heyecan verici ürünleri, 9-12 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek MAKTEK İzmir 2019 Fuarı’nda yer almaya hazırlanıyor.



Yeni nesil takım tezgahları için MAKTEK İzmir…



500 milyon dolarlık iş hacmi hedefiyle sektörde kaldıraç görevi gören MAKTEK İzmir, 43.000 m2 kapalı alanda 60’ın üzerinde ülkeden 35.000’i aşkın ziyaretçi ile yurt içi ve yurt dışından katılımcılara ev sahipliği yapacak. Birbirinden iddialı Ar-Ge destekli inovasyonel ürünleri sektör temsilcileriyle buluşturmaya hazırlanan MAKTEK İzmir,takım tezgahları sektörünün dünyaya yayılan inovasyon kapısı olmasıyla büyük ilgi görmeye hazırlanıyor.



MAKTEK İzmir’de sergilenecek olan inovasyon harikası ürünlerden bir kaçı ise şöyle; Bilginoğlu Endüstri’nin zorlu ortamlara karşı yüksek dirençli ve az yer kaplayan yeni nesil Mitutoyo MISTAR 555, kullanıcısına üretim ortamında ölçüm görevleriniz için yenilikçi çözümler sunuyor. Üretim sürecinde 3D ölçümlerin incelenmesi sırasında tezgahların ayarlamaları için reaksiyon süresini en aza indiren ürün, otomatik ölçümü, esneklik, güvenilirlik ve kolay kullanım ile kullanıcısının işini kolaylaştırıyor. Dirinler ve Pilz işbirliği ile geliştirilen dirinSmart 4.0 kodlu cihazla ise presler için tümleşik güvenlik kontrolü sağlanabiliyor. Entegre bulut iletişim teknolojisi sayesinde makine verimliliği, arıza ve durma zamanları, sensör verilerinin analizleri anlık olarak takip edilebiliyor. İmalat teknolojilerinde yüksek esneklik sağlayan Laseral markasının yeni ürünü ROBLAS, farklı özellikleriyle malzemeler üzerinde robot kontrollü profesyonel bir işlem olanağı sunuyor. ROBLAS, teknolojisinde bu son derece özelleştirilmiş işlevselliği elde etmek için kolay şekilde değiştirilebilecek çoklu işlem kafaları ve fiber lazer kaynaklarını kullanıyor. Her bir işleme kafası için ayrı geliştirilmiş kompakt ve kolay sökülüp takılabilen adaptörler tek bir robot sistemi ile farklı lazerlerin aynı işletmede fazla ayar gerektirmeden kullanılabilmesine imkan tanıyor.



DAPPERMARK XL lazer markalama sistemi ise her türlü metal ve metal alaşımının (kaplamalı veya boyalı olsun) ve endüstride kullanılan çoğu plastiğin markalanması için tasarlanmasıyla ön plana çıkıyor.Fiber lazer teknolojisi sayesinde çok düşük servis ve işletim maliyetleriyle yeni nesil teknoloji, her türlü markalama uygulaması için doğru bir seçim olma avantajına sahip. Tüm markalama sistemlerinde işlem alanının boyutu odaklama merceği (F-teta) tarafından belirleniyor. Ses3000’in COORD3 TouchDMIS / CMM Makinesi ve Yeni Nesil Dokunmatik 3 Boyutlu Ölçme ve Raporlama Yazılımı MAKTEK İzmir’de sergilenecek inovatif ürünler arasında yerini alacak. CMM makinesi ve entegre çalışan yazılım aracılığı ile uzman CMM kullanıcılarının yanı sıra yeni kullanıcılar içinde maksimum verimliliği sağlayacak şekilde geliştirmeler yapıyor. CAD programları entegrasyonu ile CAD datası da oluşturulabiliyor. Tugayhan Fiber Lazer ise boru ve profil kesimi için geliştirmiş olduğu minimum fire oranına sahip “PipeCutter” modelini 10 saniye tabla değişim süresi ve 2G ivmelenmeye sahip 4 kw lık “TGHPro” modelini, çok hassas kesimler için geliştirdiği 1000x1000 mm işleme alanlı TGH1010 modelini sergileyecek.



9-12 Ekim 2019 tarihlerinde Fuarizmir, Gaziemir-İzmir’de düzenlenecek MAKTEK İzmir Fuar’ında, CNC ve universal talaşlı imalat makinaları, sac işleme makinaları, kesici takımlar, takım tutucular, CAD/CAM, PLM yazılımları, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, kaynak ve kesme ekipmanları, kaynak makinaları, yedek parça, ısıl işlem donanımları, taşıma sistemleri, yağlama ve soğutma sistemleri görücüye çıkacak.



Savunma Sanayi Firmaları ile İkili İş Görüşmesi Fırsatı!



MAKTEK İzmir Fuarı’nda, Savunma Sanayi’de faaliyet gösteren başlıca kurumlarla, ikili iş görüşme salonunda özel iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda, ilgili kuruluşların karar verici (stratejik planlama, proje yönetimi, satın alma, teknik yönetim vb.) bölümlerinden yetkililerinin Fuarizmir’de ağırlanması hedeflenmektedir.



VIP müşteri ağırlama programı İzmir’de!



Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Moskova, Sofya, Tahran, Tiflis, Üsküp, Ürdün ve Kahire'de var olan Tüyap yurt dışı ofislerimizin yoğun tanıtım çalışmalarına ek olarak, 30’un üzerinde ülkede sahip olduğumuz temsilcilik ağımızla, yurt içinde yayılmış 17 yurt içi ofisimizin yürüttüğü faaliyetler sonucu etkili tanıtım ve pazarlama çalışmalarımız ile MAKTEK İzmir 2019’a hazırlanıyoruz” dedi. Tüm pazarlama çalışmalarına ek olarak MAKTEK Avrasya Fuarlarında gerçekleştirilen “MAKTEK VIP Müşteri Ağırlama Programı’’nı da İzmir’de ilk kez gerçekleştireceklerini paylaşan Ersözlü, bu program çerçevesinde katılımcıların paylaştığı önemli müşterileri için fuar alanında VIP imkanlar sunacaklarını iletti.



THY, MAKTEK İzmir Fuarı’nın resmi hava yolu oldu



Türk Hava Yolları “MAKTEK İzmir 2019” Fuarı’nın Resmi Hava Yolu olarak Turkish Conventions kapsamında İzmir varışlı dış hat uçuşlarında 2 Ekim – 16 Ekim 2019 tarihleri arasında uygulanacak belirli rezervasyon sınıflarında geçerli olacak indirimli ücretlerden yararlanabilmek için; https://www4.thy.com/TKC adresinin ziyaret edilmesi ve delege sekmesinde“089TKM19” no’lu etkinlik kodunun kullanılması gerekmektedir.