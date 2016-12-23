İzmir'den Halep'e yardım tırı

İZMİR (AA) - Hayrat İnsani Yardım Vakfı İzmir Bölge Temsilciliğinin organizasyonunda toplanan gıda ve giyim malzemelerinin bulunduğu 5 tır, dualar ile Halep'e hareket etti.

Buca Abilefendi Camisi önünde, cuma namazı sonrası Halep için toplanan yardımların bulunduğu tırların yola çıkışı nedeniyle tören düzenlendi.

İzmir Vali Yardımcısı Adem Karahasanoğlu, burada yaptığı konuşmada, Halep'te yaşanan olayların insanlık dışı bir zulüm olduğunu vurgulayarak batı ülkelerinin bu konulara seyirci kaldığını belirtti.

"Şu an da Halep'te insanlık can çekişiyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir inancın mensuplarıyız." ifadesini kullanan Karahasanoğlu, yola çıkacak yardımların bir nebze de olsa Haleplilerin acılarını dindireceğini kaydetti.

Hayrat İnsani Yardım Vakfı İzmir Bölge Temsilcisi Ali Mamak ise, vakfın günlük 25 bin ekmek kapasiteli fırınının dün Cerablus'ta faaliyete geçtiğini hatırlatarak, "Oradaki kardeşlerimizin bize ihtiyaçları var. Bulunduğumuz Müslüman coğrafyasında, Müslümanlar ve Türk milleti ayakta olduğu müddetçe oradaki kardeşlerimizi mağdur etmeyeceğiz. Temennimiz oradaki yaşanan zulmün biran önce sona ermesi." dedi.

Mamak, tırların direkt Halep'e giderek vatandaşlara un, gıda ürünleri, giyim malzemeleri ve battaniye ulaştıracaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından gıda ve giyecek malzemelerinin bulunduğu 5 tırlık yardım konvoyu, okunan dualar eşliğinde yolcu edildi.