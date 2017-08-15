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İzmir'den Suriye'ye 5 tır yardım

- AFAD İzmir Müdürlüğü koordinasyonunda toplanan 5 tır yardım Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı

İzmir'den Suriye'ye 5 tır yardım

İZMİR (AA) - İzmir'de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında toplanan beş tır malzeme, Suriye sınırındaki El Rai bölgesine gönderildi.

Bornova ilçesinde bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan AFAD İzmir Müdürü Osman Metin Saroğlu, yardım kampanyasının İzmir Valiliği himayesinde başlatıldığını belirterek, ağustos ayının ilk haftası Suriye sınırında bulunan Çobanbey bölgesine iki tır yardım gönderdiklerini hatırlattı.

Yardım kampanyasına İzmirli hayırseverlerin tam destek verdiğini anlatan Saroğlu, "Suriye sınırında bulunan El Rai bölgesine göndereceğimiz, 5 yardım tırında kuru gıda ve hijyen malzemeleri var. Bugün yaptığımız yardım 120 ton, 15 gün önce de 50 ton yollamıştık, toplam 170 ton yardım göndermiş olduk." diye konuştu.

Saroğlu, bu kampanyanın Fırat Kalkanı operasyonu kapsamda başlatıldığını, yardımlardan orada yaşayan Suriyeli vatandaşların istifade edeceğini vurguladı.

AFAD çalışanlarının okuduğu duaların ardından yardım tırları Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.

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AFADIzmirYardım Tırı
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