Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Hayriye Karadeniz Wells Fargo emin keskin Arif Ümit Uztürk
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

İzmir'den Van'a gelip köpeği sahiplendi

VAN (AA) - İzmir'de yaşayan Mine Jackson, Van'a gelerek, kötü muameleye maruz kaldıktan sonra tedavi edilen köpeği sahiplendi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van'da bir süre önce kimliği belirsiz kişilerce kulağı kesilen...

İzmir'den Van'a gelip köpeği sahiplendi

VAN (AA) - İzmir'de yaşayan Mine Jackson, Van'a gelerek, kötü muameleye maruz kaldıktan sonra tedavi edilen köpeği sahiplendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van'da bir süre önce kimliği belirsiz kişilerce kulağı kesilen ve kötü muamele edildikten sonra vatandaşlarca bulunup Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen yavru sokak köpeğinin tedavisi tamamlandı.

İzmir'de yaşayan Mine Jackson, konuyla ilgili haberleri basından takip edip, Van'a gelerek gerekli yasal işlemlerden sonra köpeği sahiplendi.

Jackson, yaptığı açıklamada, daha önce 4 sokak köpeğini sahiplendiğini söyledi.

Elinden geldiği kadar sokak hayvanlarına yardım etmeye çalıştığını anlatan Jackson, "Bu güzel köpeğin de artık insanların incitemeyeceği güzel bir yuvası olacak. Hayvanlara duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Jackson, diğer sokak hayvanları için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 500 kilogram mama bağışladı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IzmirKopekVanVan Büyükşehir Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5