İzmir'den Van'a gelip köpeği sahiplendi

VAN (AA) - İzmir'de yaşayan Mine Jackson, Van'a gelerek, kötü muameleye maruz kaldıktan sonra tedavi edilen köpeği sahiplendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van'da bir süre önce kimliği belirsiz kişilerce kulağı kesilen ve kötü muamele edildikten sonra vatandaşlarca bulunup Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen yavru sokak köpeğinin tedavisi tamamlandı.

İzmir'de yaşayan Mine Jackson, konuyla ilgili haberleri basından takip edip, Van'a gelerek gerekli yasal işlemlerden sonra köpeği sahiplendi.

Jackson, yaptığı açıklamada, daha önce 4 sokak köpeğini sahiplendiğini söyledi.

Elinden geldiği kadar sokak hayvanlarına yardım etmeye çalıştığını anlatan Jackson, "Bu güzel köpeğin de artık insanların incitemeyeceği güzel bir yuvası olacak. Hayvanlara duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Jackson, diğer sokak hayvanları için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 500 kilogram mama bağışladı.



