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İzmir'e 15 bin kişilik cami inşa ediliyor

Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından inşaatına başlanan cami, 43 metre kubbe genişliğinin yanı sıra 92 metre uzunluğunda 4 minareye sahip olacak. Osmanlı ve modern mimari izlerini taşıyan caminin 2022'de ibadete açılması hedefleniyor.

İzmir'e 15 bin kişilik cami inşa ediliyor

İZMİR (AA) - Tezcan Ekizler - İzmir'e birçok eser kazandıran merhum Nevvar ve Salih İşgören çiftinin kendi isimleriyle kurduğu vakıf tarafından yapımına başlanan cami, 15 bin kişi kapasiteli olacak.

Konak ilçesi Mersinli bölgesinde 14 bin metrekarelik alana yapılacak Nevvar Salih İşgören İzmir Ulu Camisi'nin maliyeti, vakıf tarafından karşılanacak. İnşaatın yapımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kontrol edilecek

Zemin sağlamlaştırma çalışmalarına temmuzda başlanan cami inşaatında temelin 2 ay içerisinde atılması planlanıyor.

Osmanlı ve modern mimari izlerini taşıyan cami, 43 metre kubbe genişliğinin yanı sıra 92 metre uzunluğunda 4 minareye de sahip olacak.

Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Memur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf kurucusu Salih İşgören'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Başbakanlığı döneminde cami yaptırma sözü verdiğini, vasiyetinde de yer alan bu isteği hayata geçirdiklerini söyledi.

Caminin yapımına Başbakan Binali Yıldırım'ın da büyük destek verdiğini belirten Memur, "Cami yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak. 15 bin kişinin namaz kılabileceği, Osmanlı ve modern mimarinin birleştiği bir proje oldu. Kubbe genişliği 43 metre. Bu özelliğiyle Balkanlar, Ortadoğu ve Türkiye'nin en büyük kubbe çapına sahip camisi olacak." dedi.

Memur, vakıf olarak İzmir'e muhteşem bir eser kazandıracaklarını vurguladı.

Caminin, şehrin her bölgesinden görüleceğini anlatan Memur, şöyle konuştu:

"Sadece bir ibadethane değil herkesin yararlanabileceği bir yaşam alanı olmasını istedik. İçerisinde sosyal donatı alanları, konferans salonları, kütüphaneler, etüt merkezleri gibi birçok bölüm olacak. Gelecek yıl sonuna kadar cami inşatının betonarmesi ve minarelerinin bitmesini öngörüyoruz. İkinci etapta kaplamalar ve süslemeler yapılacak. Camiyi 2022 gibi tamamlamayı hedefliyoruz."

Memur, caminin etrafının da yeşil alan olacağını bildirdi.

İnşaat zemininde bin 850 kazık kullanıldı"

Projenin mühendislerinden Onur Çetin ise kent estetiğine iz bırakacak bir yapının inşa edildiğini dile getirdi.

Temmuz ayından bu yana zemin sağlamlaştırma çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Çetin, "Toplam bin 850 kazık kullanıldı. Zemin iyileştirme çalışmaları yüzde 90 tamamlandı. İnşaat sahasında 55 kilometre uzunluğunda kazık işlemi uygulandı."şekline konuştu.

Cami kubbesinin iç açıklığının 42 metre, dış açıklığının ise 43 metre olacağını söyleyen Çetin, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından temel atma çalışmasının başlayacağını sözlerine ekledi.

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