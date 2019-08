İzmir’e kadrajdan bakacaklar

Amatör ve profesyonel yarışmacılara açık şekilde düzenlenen yarışmada, ödüller birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye 1 bin TL olarak belirlendi. Fotoğraf yarışması, dijital (sayısal) “renkli veya siyah-beyaz fotoğraf” olmak üzere tek dalda düzenleniyor. Amatör ya da profesyonel tüm kadın fotoğrafçılara açık olan yarışmaya, her katılımcı en fazla beş tane sayısal renkli veya siyah-beyaz yapıtla katılabiliyor.



Yarışmaya katılacak fotoğraflar kargoyla gönderilmeyecek veya elden teslim edilmeyecek. Yarışma fotoğrafları yalnızca info@izikad.org adresine internet üzerinden, e-posta yoluyla gönderilecek. Yarışmacıların fotoğrafları gönderirken e-posta iletisine açık adreslerini ve telefon numaralarını da yazmaları gerekiyor.



İzmir’e kadrajdan bakacağız



Beşinci kez düzenlenecek olan fotoğraf yarışmasının İZİKAD için geleneksel bir hal aldığını söyleyen İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, tüm fotoğraf sever kadınları yarışmaya davet etti. Her sene farklı bir konseptle yarışmanın düzenlendiğini ve katılımlardan memnun olduğunu ifade eden Serter, “ İzmir’i, kültür, tarih ve doğası ile anlatabilecek fotoğraflar bekliyoruz. Her alanda öncü olan bu güzel şehri fotoğraf kadrajlarında bir kez daha görmek çok güzel olacak. Bu seneki konseptimizin adı “İzmir Derim” olarak belirlendi. Yarışmacılara şimdiden başarılar diyorum” dedi.