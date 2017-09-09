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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü

- CHP Genel Sekreteri Sındır: - "İzmir, işgalcilere ilk kurşunun sıkıldığı, bağımsızlığa giden yolda noktanın konulduğu yerdir"

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü

İZMİR (AA) - CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci, Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluşunun 94'üncü yıl dönümlerini kutladı.

Sındır, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Eylül tarihinin kurtuluş ve kuruluş için "mihenk" özelliği taşıdığını belirtti.

"İzmir, işgalcilere ilk kurşunun sıkıldığı, bağımsızlığa giden yolda noktanın konulduğu yerdir." ifadelerini kullanan Sındır, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin önderlerini şükranla andıklarını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisinin 94. kuruluş yıl dönümünü de kutladıklarını hatırlatan Sındır, "Bu kutlu günün onuru ile bağımsızlığı sonsuza kadar sürdürmek ve milleti esenliğe kavuşturmak için yılmadan mücadele edeceklerini" belirtti.

Milletten ve tarihten gelen güç ile demokrasi ve adalet mücadelesine yılmadan devam edeceklerini aktaran Sındır, şunları kaydetti:

"Kuşaktan kuşağa aktarılan Anadolu’nun sevgi ve hoşgörü temelli kardeşliğini ve cumhuriyetimizin değerlerini çocuklarımıza bir bayrak gibi devretmek için aynı inanç, azim ve kararlılık içinde olacağız. Kuvayı Milliye'nin devamı olan partimiz, bir asra yakın tarihi ile çağdaşlığın, devrimlerin ve demokrasinin mimarı olmuştur. Partimizin varlığı, anlayışı ve örgütlü gücü, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlılığı, milletimizin yegane güvencesidir."

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