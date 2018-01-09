İzmir'in hayat kurtaran kadınları

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca kurulan "kadın arama ve kurtarma ekibi", performans ve disipliniyle dikkati çekiyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası sonrası İzmir itfaiyesi bünyesinde oluşturulan kadın arama ve kurtarma timi, 12 kişiden oluşuyor.

Kentin farklı itfaiye istasyonlarında görevli 50 kadın arasından seçilen ekip, haftanın belirli günleri eğitim merkezinde tatbikat ve uygulamalı çalışmalara katılıyor. Kadınların yaptığı tatbikat ise adeta gerçeğini aratmıyor.

Özel elbise, kask ile ellerindeki özel cihaz ve ortaya koydukları yüksek motivasyonla "her daim hazırız" mesajı veren kadınlar, disiplini de elden hiç bırakmıyor. Teorik eğitimlerini sahadaki çalışmalarıyla pekiştiren İzmir'in kadın kurtarma ekibi, performanslarıyla da tam not alıyor.

İzmirli kadın arama kurtarma ekibi, kuruldukları günden bu yana başta trafik kazaları olmak üzere sel, toprak kayması gibi birçok olayda aktif görev aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse, Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciasının ardından kadın arama ve kurtarma timini kurmaya karar verdiklerini söyledi.

- "Zorlu bir eğitim süreci var"

Türkiye'deki diğer itfaiye birimlerine örnek olmak istediklerini belirten Derse, şöyle konuştu:

"Kadınların anaç ruhlu olmasının, afet durumlarında ortaya çıkacak sorunların çözümünde etkili olduğunu düşündük. Seçim konusunda da çok titiz davrandık. Çünkü zorlu bir eğitim süreci var ve hala da devam ediyor. İlk başta kafamızda soru işaretleri vardı ama performanslarını görünce şimdi çok memnunuz."

Kadın arama timinin lideri İlknur Uygun ise üniversitede kimya bölümünden mezun olduğunu ancak 5 yıl önce itfaiyeci olduğunu anımsattı.

İtfaiyeciliğin zor bir meslek olduğuna dikkati çeken Uygun, "Mesleğimi çok sevdiğim için zamanla zorlukları aştım. Zaman zaman erkekler için bile zor olan bir görevi yerine getiriyorum. En mutlu olduğum an ise yardım bekleyen vatandaşlara ulaştığımız an." dedi.

- "Bu meslek için yaratılmışım"

Güzel Sanatlar Fakültesinin Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra itfaiyeye katıldığını söyleyen Arzu Akar da timin kurulacağını öğrenince hiç düşünmeden başvuru yaptığını vurguladı.

Ailesinin, kullandığı ekipmanları duyunca ilk başta korktuğunu dile getiren Akar, "O makinaları kullanmak benim mizacıma çok uygun. Ben bu meslek için yaratılmışım." diye konuştu.

Pelin Parlak da itfaiyenin olimpiyat takımında görev aldığını da hatırlattı.

Her olayda yardım bekleyen insanlara sağ salim ulaşmayı amaçladıklarını dile getiren Parlak, "Kadın arama kurtarma ekibi olarak güçlü bir takım ruhuna sahibiz. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.