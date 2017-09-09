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İzmir'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü

- Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenlere Başbakan Yıldırım da katıldı

İzmir'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü

İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı törenlerle kutlanıyor.

İzmir Hükümet Konağı önünde Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentin kurtuluş günü nedeniyle gönderdiği mesajın okunduğu törende, Atlı Süvari Birlikleri'nin 9 Eylül'de kente girişi ve vilayet binasında Türk bayrağını göndere çekişi canlandırıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden getirilen ve süvariler tarafından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na verilen toprak ve Türk bayrağı, Başbakan Yıldırım'a teslim edildi. Yıldırım, bayrağı öperek alnına götürdü.

Törenin ardından Yıldırım, Konak Meydanı'nda oluşturulan PTT standı önünde toplu fotoğraf çektirdi, 9 Eylül için özel olarak hazırlanan pulu imzaladı.

Törene, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



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