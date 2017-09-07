İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Kurtuluş ve kuruluşumuz kutlu olsun. Bize bu ülkeyi bahşeden Atatürk'ümüze ve silah arkadaşlarına sonsuz şükran ve minnet duygularımızı arz ediyorum." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir resepsiyon düzenledi.

Kültürpark'ta gerçekleştirilen resepsiyona Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti ve CHP milletvekilleri, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu eşi Türkegül Kocaoğlu ile davetlileri kapıda karşıladı. Davetlilerle yakından ilgilenen Kocaoğlu, yaptığı konuşmada İzmir'in milli mücadeledeki önemine işaret etti.

Kocaoğlu, şunları söyledi:

"15 Mayıs 1919'da Hasan Tahsin'in ilk kurşunu attığı milli mücadeleyi Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı kentteyiz. 9 Eylül'de Yüzbaşı Şerafettin'in Hükümet Konağı'na Türk Bayrağını çektiği kentteyiz. 9 Eylül günü önce Basmane Meydanı'ndan ilk yıllarında olduğu gibi Anafartalar Caddesi'nden geçerek, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu yapacağız. Sonra valilik önünde Konak Meydanı'nda Türk bayrağını süvarilerimiz göndere çekecek. Bu etkinlikten sonra tekrar Cumhuriyet Meydanı'na dönüp bayram kutlamamızı başlatacağız. Türk yıldızları gösteriler yapacak. Gündoğdu Meydanı'nda izleyeceğiz. 8 buçukta her yıl olduğu gibi Fener Alayı'nı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanına yürüyeceğiz. Sonra da Gündoğdu Meydanı'nda coşkulu bir konserle kurtuluşumuzu kuruluşumuzu kutlayacağız. Tüm İzmirli hemşehrilerimi burada bulunan hemşehrilerimi bu saydığım törenlere katılmalarını ve Ulu Önder Mustafa Kemal'e yakışır bir şekilde ona minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek için birlikte olmamızı diliyorum. Kurtuluş ve kuruluşumuz kutlu olsun. Bize bu ülkeyi bahşeden Atatürk'ümüze ve silah arkadaşlarına sonsuz ve minnet duygularımızı arz ediyorum."

Aziz Kocaoğlu konuşmasını tamamlamasının ardından, Türk Yıldızları'nı kürsüye davet ederek, Türk Yıldızları Filo Komutanı Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay'a bir plaket verdi.