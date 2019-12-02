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İzmirli Ece iklim değişikliğine damga vurdu

İzmir’de Ekonomi Gazetecileri Derneği’nce “Temiz Enerji Temiz Kentler” konulu 11. Küresel Isınma Kurultayı düzenlendi.

İzmirli Ece iklim değişikliğine damga vurdu
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Selin Sonbahar yazıyor...

Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda dün düzenlenen kurultayın açılışında konuşan EGD Başkanı Celal Toprak, 11 yıl önce yola çıktıklarında iklim değişikliğinin gazetecilerle çok bağlantısı bulunmadığının düşünüldüğünü, şu an ise iklim değişikliğinin herkesi ilgilendiren bir mesele olduğunun kabul edildiğini söyledi.

İklim değişikliğinin dil, din, ırk, ekonomik durum farkı gözetmeksizin herkesi etkilediğine işaret eden Toprak, “Biz iklim değişikliğine ‘dur’ demezsek, o bize ‘dur’ diyecek. Yerel yöneticilere, iş adamlarına, gazetecilere diyecek. Bunun için hepimiz elimizden geldiğince bu konuda farkındalığı arttırmak durumundayız diye düşünüyoruz. Çünkü gelecekte daha iyi bir dünyada yaşamanın başka koşulu yok. Biz de farkındalık noktasından hareketle yola çıktık” dedi.

Celal Toprak konuşmasını yarıda keserek, açılış konuşmasını yapmak üzere 9.sınıf öğrencisi olan Gamze Ece Akçin'ı kürsüye çağırdı. Çok heyecanlı olduğu gözlerden kaçmayan Ece Akçin, “Bugün burada dünyamızı çok büyük bir şekilde etkileyen ve maalesef ki etkilemeye devam eden ve eğer gelecekte dur demezsek sonumuzu getirebilecek bir konu olan küresel ısınma için toplanmış durumdayız" dedi. 

Gamze Ece Akçin sözlerini şöyle sürdürdü;

Küresel ısınma, icat ettiği şeylere zeka gibi çok büyük bir teknoloji unsuru yerleştirebilen o donanıma, o zekaya sahip bir varlık yüzünden oluşmaktadır; insanoğlu…

İnsanoğlu çevreye verdiği zararın bilincindedir ve maalesef ki bu zarar çok büyük boyutlara gelmeden de durmayacaktır.tabi ki doğa için çalışan, geleceği devamlı kılmak için uğraşan bazı aktivistler var. Mesela Greta Thunberg. Kendisi çok genç olmasına rağmen kendini kanıtlamış bir çevre gönüllüsü eğer Greta’yı bilmiyorsanız daha büyük ünlü camiyasından örnek vereyim; Leonardo Di Caprio. Çoğu kişi onu Titanic’teki Jack karakterinden tanır. Ve büyük ihtimalle Jack’in ölümüne sebep olan buzdağı şuanda yok. Hatta ileri yıllarda bu tür kazalar yaşanabilir mi bilmiyorum. Yani artık öyle bir seviyeye geldik ki eski yıllara oranla buzdağı sayısı yok denebilecek kadar az. Tabii her şey için çok geç mi; hayır. Tabii birkaç insanla da olacak iş değil. Bana göre insan “Ben yapsam ne olur ki, tek kişi ile ne işe yarar?” yargılarını kırmalı. Çünkü insan domino taşı gibidir. Birbiri ardına dizilen domino taşlarını tek bir taş harekete geçirir. Taşlar döner dolaşır ve sonunda durur. İşte o durduğu nokta insanlık için ya bir son ya da bir umuttur.”
 

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