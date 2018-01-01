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İzmirliler yeni yılı güneşli havayla karşıladı

- Hava sıcaklığının 14-15 derece olduğu kentte vatandaşlar, güneşin keyfini çıkardı

İzmirliler yeni yılı güneşli havayla karşıladı

İZMİR (AA) - Yeni yılın ilk gününde hava sıcaklığının 14-15 derece olduğu İzmir'de vatandaşlar, güneşin keyfini çıkardı.

2018'in ilk gününde güneşli havanın yaşandığı kentte, vatandaşlar sahil kenarlarında vakit geçirdi.

Yeni yılın ilk gününü Kordonboyu'nda değerlendirenlerden bazıları, balık tutmayı tercih ederken bazıları bisikletle tur attı, bazıları da yürüyüş yaptı.

Gününü balık tutarak geçirmeyi tercih eden Gültekin Akçay, emekli olduğunu ve güneşli havada balık tuttuğunu belirterek, yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Çocuklarıyla vakit geçiren Murat Akdağ da hava şartları açısından İzmir'de harika bir gün yaşandığını, çocuklarıyla bunun keyfini çıkardıklarını söyledi.

Gün içinde 14-15 dereceye kadar yükselen sıcaklığın İzmir'de yarın en yüksek 17 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Yarın akşamdan itibaren Cuma gününe kadar yağışlı havanın beklendiği kentte sıcaklıkların hafta sonuna kadar 12-13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

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