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İzmit pişmaniyesi bayramda ağızları tatlandıracak

- Osmanlı döneminden beri üretilen, 100'den fazla çeşidi yapılan İzmit'in tescilli tatlısı pişmaniye, hafifliği ve doğallığıyla Kurban Bayramı'nda sofraları süslemeye hazırlanıyor - Üretici Mandil: - "Pişmaniyeye Orta Doğu ülkelerinden, özellikle Suudi Arabistan'dan çok yoğun talep var. Arap misafirlerimiz pişmaniyemizi çok beğeniyor"

İzmit pişmaniyesi bayramda ağızları tatlandıracak

KOCAELİ (AA) - METİN GİRGİN - Kocaeli'de 100'den fazla çeşitte üretilen İzmit pişmaniyesi, Kurban Bayramı'nda da ağızları tatlandıracak.

Osmanlı döneminden beri üretilen, hafifliği ve doğallığıyla diğer tatlılara alternatif olarak sunulan pişmaniye, bayramda sofraları süslemeye hazırlanıyor.

İzmit'in tescilli tatlısı pişmaniye üreticisi Fuat Mandil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1987'den beri bu sektörde hizmet verdiklerini söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla artan talepleri karşılamak için üretime hız verdiklerini belirten Mandil, üretim yaparken kesinlikle glikoz veya başka katkı maddesi kullanmadıklarını vurguladı.

Tüketicilerin bayram günlerinde şeker, çikolata ve baklava yerine bu tatlıyı tercih etmeye başladığını anlatan Mandil, "Pişmaniye, özellikle hafif olması dolayısıyla en çok tercih edilen tatlıdır. Bayramda et yeneceği için yemekten sonra tatlı, mideyi rahatsız eder. Pişmaniyede hayvansal ürün bulunmadığı için bu tatlının yenmesini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız bu bayramda sevdiklerine baklava yerine pişmaniye ikram etsin." diye konuştu.

İzmit pişmaniyesinin, Gaziantep baklavasından sonra Türkiye'de tescillenen ikinci tatlı çeşidi olduğunu vurgulayan Mandil, "İzmit pişmaniyelerimizde saat kulesi logosu var. Özellikle vatandaşlarımıza kutuların üzerinde 'İzmit pişmaniyesi' yazan ve logo olan pişmaniyeleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Hem pişmaniyenin başkentinin İzmit olması hem de havasından ve suyundan dolayı buradaki tatlı daha lezzetli." dedi.

Mandil, pişmaniyeye Orta Doğu ülkelerinden, özellikle Suudi Arabistan'dan çok yoğun talep olduğunu, Arap misafirlerin pişmaniyeyi çok beğendiğini ifade etti.

- "Son zamanlarda pişmaniye tüketiminde artış var"

Son zamanlarda pişmaniye tüketiminde artış olduğunu dile getiren Mandil, bir kere tadan kişinin sürekli pişmaniyeyi tükettiğini söyledi.

Mandil, lezzeti ve fiyatının uygun olması nedeniyle vatandaşların diğer tatlılar yerine pişmaniyeyi tercih ettiğini belirtti.

Kentte 100'den fazla çeşitte pişmaniye üretimi yapıldığını anlatan Mandil, "Son zamanlarda ürettiğimiz Türk kahveli pişmaniye çok beğenildi. Kahvenin ve pişmaniyenin damak tadını bir arada yaşamak gerçekten güzel oldu. Herkese bu tür ürünleri denemelerini tavsiye ediyorum. Çikolata kaplı pişmaniyemiz, saray helvamız da var." ifadelerini kullandı.

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