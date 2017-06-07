İzmit'te 10 bin öğrenciye basketbol topu dağıtıldı

KOCAELİ (AA) - İzmit Belediyesinin "Haydi Basketbola" projesi kapsamında, ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 bin çocuğa basketbol topu dağıtıldı.

İzmit'teki Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu tür organizasyonları desteklediklerini belirtti.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'a teşekkür eden Türkoğlu, şunları söyledi:

"Hem gençlerimizi spora hem de basketbola teşvik etmesi bir basketbolsever olarak bizi çok mutlu ediyor. Bu sene ikincisini düzenliyoruz. Geçen sene 5 bindi, bu sene 10 bin. Bunu her sene düzenlerlerse biz her sene geliriz. Sonuçta bu enerjiyi, mutluluğu, çocukların mutluluğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Sonuçta bir sosyal sorumluluk gibi düşünmek gerekir. Bir sürü gencimize imkan yaratılıyor. Gerçekten örnek teşkil etmesi gerekiyor. Bunu, Türkiye'ye geneline yaymak istiyoruz. Bu sayede öğrencilerin basketbolla tanışmasını, kucaklaşmasını sağlarız."

İzmit Belediye Başkanı Doğan da tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Burada gençlik var, burada enerji var, burada spor var. Tabii ki burada basketbolumuzun gururu olan, bizleri başarıyla yıllarca uluslararası karşılaşmalarda temsil eden, şu anda da federasyon başkanımız olarak Türkiye'ye hizmet eden Hidayet Türkoğlu'nu burada ağırlıyoruz." dedi.

Projeyi geçen yıl başlattıklarını aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bir ilkti. Yine bu yıl devam ediyoruz. 10 bin basketbol topumuzu çocuklarımızla karne hediyesi olarak buluşturuyoruz. Basket potaları yapıyoruz. Yaptığımız bütün parklara basket potası koyuyoruz. Hedefimiz; basketbolu, bir spor dalı olarak her yaşta tüm insanların yapabileceği hale getirmek, sporu yaygınlaştırmak. Buradan yeni 'Hido'lar yetiştirmek tabii ki... Bu anlamda Türkiye'ye model olmasını arzu ediyoruz. Bütün belediyelerin, tüm kurum ve kuruluşların örnek almasını istiyoruz. Tıpkı bisiklette yapıp yaygınlaştırdığımız gibi basketbolun da yaygınlaştırılmasını diliyoruz."

Daha sonra Hidayet Türkoğlu ve protokoldekiler, öğrencilerle gösteri maçı yaptı.

"Karizma Show" adlı grubun basketbol gösterisi de öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.