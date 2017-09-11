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İznik Barajı'nın yapım sözleşmesi imzalandı

- DSİ Genel Müdürü Acu: - "Barajla İznik ilçesi ve yakın çevresinin 2070 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla barajın dipsavağından 6,03 hektometreküp içme suyu sağlanacak ve 4 megavat kurulu güce sahip santral ile de 9,48 gigavat saat enerji üretimi sağlanarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır"

İznik Barajı'nın yapım sözleşmesi imzalandı

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Karasu Deresi üzerine yapılacak İznik Barajı'nın önemine işaret ederek, "Barajla İznik ilçesi ve yakın çevresinin 2070 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla barajın dipsavağından 6,03 hektometreküp içme suyu sağlanacak ve 4 megavat kurulu güce sahip santral ile de 9,48 gigavat saat enerji üretimi sağlanarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır." dedi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, İznik Barajı'nın yapım sözleşmesi, genel müdürlükte düzenlenen törenle imzalandı.

Acu, projenin İznik için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, İznik Barajı'nda depolanacak suyla 61 bin dekar zirai arazinin sulamasının yapılacağını bildirdi.

Barajın, İznik'in kaderini değiştirecek bir proje olduğuna dikkati çeken Acu, "Barajla İznik ilçesi ve yakın çevresinin 2070 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla barajın dipsavağından 6,03 hektometreküp içme suyu sağlanacak ve 4 megavat kurulu güce sahip santral ile de 9,48 gigavat saat enerji üretimi sağlanarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Karasu Deresi üzerine yapılacak olan bu dev baraj, öncelikle İznik ve yöresinin İçme suyu ihtiyacını karşılayacaktır." ifadesini kullandı.

Acu, barajla ova sulamasının, daha kaliteli suyla yapılacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu sayede yapılacak olan ova sulamasının maliyeti daha düşük olacağından çiftçinin bu yöndeki maliyeti de çok daha aşağılara düşecek. Bu sayede İznik yöresi çiftçisi senelik neredeyse bir zeytin ürününün toplam geliri kadar daha fazla kar edecektir. Bu ise doğrudan İznik ekonomisine katkı sağlayan en büyük girdilerden birisi olacaktır. Bu önemli projenin İznik'e hayırlı olmasını diliyor, projenin yapılmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, yüklenici firmaya çalışmalarında başarılar diliyorum."


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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acuİznik Barajı
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