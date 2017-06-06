İznik Gölü'nde su temiz çıktı

BURSA (AA) - Son dönemlerde balık ölümlerinin yaşandığı İznik Gölü'nde yapılan araştırmalar sonucu, suyun temiz çıktığı bildirildi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, yaptığı açıklamada, göldeki balık ölümlerinin ardından suyun analizinin yapılması amacıyla Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinin göl çevresinden numuneler aldığını söyledi.

Yapılan inceleme ve araştırmaların sonuçlarının kendilerine ulaştığını anlatan Sargın, "Analiz rapor sonuçlarına göre gölümüz geçen yıllara olanla daha temiz çıktı. Balık ölümleri ise kesinlikle kaçak avlanmadan dolayıdır." dedi.

Sargın, gölde gümüş, sarı balık ve yayın balığı gibi birçok tür bulunduğunu ancak balık ölümlerinin sadece İsrail sazanında görüldüğünü vurgulayarak "İsrail sazanları toplu bir şekilde ağlara hapsedildi ve oksijensiz kaldı. Kaçak balıkçılar ise balıklara pazar bulamayınca maalesef göle bıraktılar.” diye konuştu.

Ölen balıklardan da numuneler alındığına ve incelenmesi için İzmir’in Bornova ilçesindeki laboratuvarlara gönderildiğine işaret eden Sargın, sonuçları yine kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.