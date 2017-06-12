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İznik'e "dev" baraj projesi

- DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek İznik Barajı ile ilçenin 2070 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacak - Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Bu barajla hem 2070 yılına kadar oluşacak içme suyu ihtiyacını karşılayacağız hem 61 bin dekar zirai araziyi suya kavuşturarak çiftçilerimize yıllık 46 milyon lira gelir artışı sağlayacağız hem de elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunacağız"

İznik'e

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek ve 2020 yılında bitirilmesi planlanan barajla bölgenin 2070 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanacağı bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İznik’in 14 kilometre kuzeyinde Karadere üzerinde inşa edilecek baraj ile verimsiz topraklar suya kavuşacak, elektrik enerjisi üretilecek ve yakın çevreye uzun vadeli içme suyu temin edilecek.

Geçen ay yapılan ihale sürecinin tamamlanmasının ardından ilk kazmanın vurulacağı İznik Barajı ile 61 bin dekar zirai arazi basınçlı borulu sulama şebekesiyle suya kavuşturulacak. Projeyle İznik ve yakın çevresinin 2070 yılına kadar içme suyu ihtiyacı, güvence altına alınacak. Ayrıca 1,5 metre çapındaki cebri boru ile derivasyon tüneli çıkışında yer alacak santral ile saatte 9 milyon 480 bin kilowatt elektrik enerjisi üretilecek.

Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde inşa edilecek baraj temelden 105,9 metre yüksekliğe sahip olacak. 3,8 milyon metreküp gövde hacmi bulunacak barajda 36,78 milyon metreküp su depolanabilecek.

- Baraj 2020 yılında tamamlanacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, tesis edecekleri barajla İznik’in kaderini değiştireceklerini belirtti.

Birçok ihtiyacın bu barajla karşılanacağının altını çizen Eroğlu, "İznik’te öyle bir baraj inşa edeceğiz ki; bu barajla hem 2070 yılına kadar oluşacak içme suyu ihtiyacını karşılayacağız, hem 61 bin dekar zirai araziyi suya kavuşturarak çiftçilerimize yıllık 46 milyon lira gelir artışı sağlayacağız hem de elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Yakın zamanda inşaatına başlayacağımız bu barajı 2020 yılında tamamlamayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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