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İzocam'ın yeni otopark yönetmeliğine uygun ilk yalıtım projesi Konya'da

- YDA Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü otoparkının 60 bin metrekarelik tavan yalıtımı için İzocam mineral tavan levhası ürünü temin edildi

İzocam'ın yeni otopark yönetmeliğine uygun ilk yalıtım projesi Konya'da

İSTANBUL (AA) - İzocam, yeni otopark yönetmeliğine uygun ilk yalıtım projesini Konya’da gerçekleştirdi.
İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 22 Şubat 2018'de Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girmesi beklenen yeni otopark yönetmeliği, 31 Mayıs 2018'de Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile 1 Ocak 2019'a ertelendi. Yeni yönetmelik ile bodrum kat tavanlarında yalıtım yapılması zorunlu hale geliyor. Yönetmelik, otoparkların tavan döşemelerinde ve diğer bağımsız bölümlere bitişik duvarlarında ilgili mevzuata göre ses, ısı ve su yalıtımı yapılmasını şart koşuyor.
İzocam, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı ve 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girmesi planlanan yeni otopark yönetmeliği çerçevesindeki yalıtım projelerine ürün ve çözümler sunuyor.
İzocam, yeni otopark yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen ilk projelerden biri olan YDA Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü otoparkının tavan yalıtımı için de gerekli yalıtım ürünlerini temin etti.
İzocam bayisi, Haydar Boz Yalıtım tarafından temin edilen ve uygulaması yapılan 60 bin metrekarelik tavan yalıtımı için yanmaz 5 cm’lik İzocam mineral tavan levhası ürünü kullanıldı.

Proje, İzocam tarafından TS825 ve Yangın Yönetmeliği kapsamında değerlendirildi. Isı kaybı hesapları yapıldı ve tavan yalıtımında ısı kaybının azaltılmasının yanı sıra yangın güvenliği de gözetildi.

YDA Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü’nün inşaatında temelden çatıya İzocam ürünleri tercih edildi. Bina temelinin yalıtımı, perde duvar yalıtımı ve terasta ısı yalıtımı için de İzocam ürünleri temin edildi. Projede, 65 bin metrekarelik temel ve perde duvar yalıtımı ile 110 bin metrekarelik teras ısı yalıtımı için İzocam Foamboard ürünü tercih edildi.

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