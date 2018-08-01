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Jabra Elite 45e ve Elite 65e Türkiye'de

- Jabra'nın "e" serisi bluetooth kulaklıkları Elite 45e ve Elite 65e, Türkiye'de ilk kez n11.com'da satışa açıldı

Jabra Elite 45e ve Elite 65e Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Ses mühendisliği konusunda uzman Jabra’nın "e" serisi bluetooth kulaklıkları Elite 45e ve Elite 65e, Türkiye’de ilk kez n11.com’da satışa açıldı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, ses mühendisliği konusunda uzman Jabra, iki yeni kulaklığını Türkiye’de n11.com’la teknoloji tutkunlarının dikkatine sundu.

Aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde dinleyicilere keyifli bir müzik bir deneyimi sunan ve uzun pil ömürleriyle de dikkati çeken Elite 65e ve Elite 45e, Türkiye’de ilk kez n11.com’da satışa açıldı.

Jabra’nın tam şarj edildiğinde 8 saate varan kullanım imkanı sağlayan yeni kablosuz kulaklığı Elite 65e, Siri, Alexa ve Google Asistan gibi dijital asistanlarla da uyumlu şekilde çalışabiliyor. Kulaklık, Jabra Sound+ uygulamasına destek veriyor. Bu uygulama sayesinde kullanıcıların ekolayzır ve diğer ses ayarlarını değiştirebilmesine imkan tanıyan kulaklık, HearThrough isimli özelliği sayesinde dışarıdaki sesleri duymayı da mümkün kılıyor. Bluetooth 5 bağlantı teknolojisine de destek veren kulaklık, müzik tutkunlarını n11.com’da 999 TL fiyatıyla bekliyor.

Jabra’nın gelişmiş ses teknolojisiyle aramalardaki gürültüyü kaldıran ve net görüşmelere imza atan Elite 45e, n11.com’da 549 TL’den satışa açıldı. Tek şarj ile 8 saate kadar kullanım süresi sunan cihaz, IP54 sertifikalı tasarımının yanı sıra su ve toz nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı 2 yıl garantiye sahip.

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