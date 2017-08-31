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Jagland'dan Macron'a Türkiye uyarısı

- Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, 1949'dan beri Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye'nin Avrupa ailesinin bir parçası olarak kalması gerektiğini belirtti

Jagland'dan Macron'a Türkiye uyarısı

PARİS (AA) - Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Fransa'nın başkenti Paris'te görüştüğü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, 1949'dan beri Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye'nin Avrupa ailesinin bir parçası olarak kalması gerektiğini belirtti.

Jagland ve Macron, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de bir araya geldi.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, görüşmede Jagland'ın, Macron'a "Türkiye ile Avrupalı ortakları arasındaki iş birliğinin ortak çıkarlara dayandığını ve Avrupa Konseyinin kurulduğu 1949'dan beri üyesi olan Türkiye'nin, Avrupa ailesinin bir parçası olduğu ve bundan böyle de bu ailenin bir parçası olması gerektiği" uyarısında bulunduğu belirtildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'deki gelişmelerin yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, "Türkiye ve Avrupa Konseyi arasında yapıcı diyaloğun korunması gerekliliğine" vurgu yapıldı.

İki liderin terörle mücadele, Rusya-Avrupa Konseyi ilişkileri başta olmak üzere, çok sayıda konuda görüş alışverişinde bulundukları kaydedilen açıklamada Jagland'ın, Macron'un Fransa'da hazırlıkları devam eden terörle mücadele yasasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadına uygun olacağı yönündeki beyanından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Açıklamada, Macron'un önümüzdeki günlerde Avrupa Konseyi ve AİHM'i ziyaret edeceği bilgisine de yer verildi.



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