Jaguar Land Rover, Slovakya'da fabrika açtı

BERLİN (AA) - İngiliz lüks otomobil şirketi Jaguar Land Rover (JLR), Slovakya'da yeni fabrikasının açılışını yaptı.

Slovak Haber Ajansı'nın haberine göre, 1,4 milyar avroya mal olan fabrikada, yılda 150 bin araç üretilecek. Slovakya hükümetinin, fabrikanın ülkede kurulması için yaklaşık 130 milyon avro katkı yaptığı belirtilirken, fabrikanın yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayacağı bildirildi.

Slovakya, son yıllarda uyguladığı vergi indirimi ve benzeri teşviklerle otomotiv, demir-çelik ve elektronik sektörlerinde Avrupa ve Asyalı şirketlerin büyük ölçekli yatırımlarını çekiyor.

Ülkede, Volkswagen, KIA ve Peugeot-Citroen kuruluşlarının yatırımlarıyla son yıllarda önemli gelişme gösteren otomotiv sektörünün, ekonominin lokomotifi haline geldiği belirtiliyor.



