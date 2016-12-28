JAK'tan itfaiyeye iple erişim tekniği eğitimi

ANKARA (AA) - Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı uzman personelince, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine, müdahale ettikleri olaylarda yaralıları güvenli bölgeye tahliye edebilme becerisi kazandıran "iple erişim teknikleri" eğitimi veriliyor.



JAK Tabur Komutanlığı Eğitim Alanı'nda gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek eğitime, Ankara İtfaiyesinden 5 kişilik ekip katılıyor.



İtfaiye erleri, JAK personeli tarafından verilen eğitimde, iple tırmanma, tahta perde tırmanışı, tepeden iniş, yaralı tahliyesi konularında dersler aldı.



Ekiplerin binalardaki kurtarma faaliyetlerinde çatlaklar, çıkıntılar ve dış yüzey kaplamalarından faydalanarak yaptıkları tırmanış, tahta perde üzerinde kazma ve krampon kullanılarak gösterildi.



Eğitimde, dikey yerlerden güvenli bölgeye yaralının tahliyesine imkan veren havai hattın nasıl oluşturulduğu anlatıldı.



Açılan bir havai hat sayesinde yaralıların, kucakta ve sedyede güvenli bölgeye tahliyesi gerçekleştirildi.



Eğitim hakkında AA muhabirine bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürü Yasin Özen, "Yangında mahsur kalan yaralılarımızın daha rahat ve sağlıklı bir şekilde kurtarılması için gerekli teknikleri öğrenmemiz açısından güzel bir eğitim oldu." dedi.