Jandarma asayiş komutanından sürücülere uyarı

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Ankara'daki bir uygulama noktasını ziyaret ederek, sürücüleri güvenli sürüş konusunda uyardı.

Bayram tatilinin 10 güne çıkmasının ardından denetimlerini sıklaştıran jandarma ekiplerinin uygulama noktalarından birine gelen Tümgeneral Güney, burada görev yapan ekiplerle ve sürücülerle bayramlaştı.

Tümgeneral Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan 10 günlük Kurban Bayramı tatili süresince, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için karadan ve havadan denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, denetimlerin amacının sürücülerden kaynaklı hataların en aza indirilmesi olduğunu ifade etti.

Sloganlarının "Frene değil, kurala güven" olduğunu aktaran Güney, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için görev yaptıklarını, alınan önlemlerin sürdürüleceğini söyledi.

Tümgeneral Güney, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör örgütlerine ve trafik canavarlarına savaş açtıklarını belirtti.

- "Görevimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak"

Yakınlarına bir an önce kavuşmak isteyenlerin trafikte acele ettiğini ancak bayram gibi güzel ve anlamlı günlerde acı yaşanmaması için trafik kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan Güney, "Sürücü, yaya ve yolcuların trafik sistemi içinde dikkatli, duyarlı ve kurallara uygun davranmaları önem kazanıyor. Bizlerin başlıca görevi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamaktır. Bayramı kendimize ve sevdiklerimize zehir etmeyelim, kurallara uyalım. İnanıyorum ki biz bu bayram bu trafik canavarını yeneceğiz." dedi.

Tümgeneral Güney, uygulama noktasında çevrilen bazı araçların sürücülerine, "Frene değil, kurala güven" sloganı yazılı el ilanı vererek, emniyet kemerinin ve kuralların önemini anlattı ve güvenli sürüş uyarısında bulundu.

Tümgeneral Fuat Güney, bazı sürücülerin ve uygulama noktasındaki jandarma ekiplerinin bayramlarını kutladı.











