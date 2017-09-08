Jandarma ile Alpler klip çekti

BİLECİK (AA) - 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya ekibi tarafından türbede Alpler ile çekilen klip vatandaşların büyük ilgisini çekti.
Jandarma Bandosunun icra ettiği Diriliş Ertuğrul müziğine video klip çekilirken, ziyarete gelen vatandaşlar çalışmaları izledi.
Çekimde bando ile tamamı jandarma personelinden oluşan saygı nöbetçileri Alpler de görev aldı. Şenlikler kapsamında yarın Jandarma Bandosu, 21.00'de vatandaşlara konser verecek.