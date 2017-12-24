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Jandarma kanununda değişiklikler

- OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda bazı değişiklikler yapıldı - Buna göre, jandarma okullarında hazırlık sınıfında başarısız olanların öğrenimlerine son verilecek. Bu öğrenciler ÖSYM tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilecek - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarını Milli Savunma Bakanlığı yerine Savunma Sanayii Müsteşarlığına doğrudan teklif edecek

Jandarma kanununda değişiklikler

ANKARA (AA) - Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK'ye göre, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 13/A maddesine, "Hazırlık sınıfında başarısız olanlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilirler." fıkrası eklendi.

Buna göre, jandarma okullarında hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, ÖSYM tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilecek.

Aynı kanunun 19'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli Savunma Bakanlığına" ibaresi "Savunma Sanayii Müsteşarlığına" şeklinde değiştirildi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarını artık Milli Savunma Bakanlığı yerine Savunma Sanayii Müsteşarlığına doğrudan teklif edecek. Bu ihtiyaçlar, İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre değerlendirilecek.

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Jandarma Kanununda Değişiklikler
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