Jandarma, lüks araç çetesini çökertti

İSTANBUL (AA) - Sigara kaçakçılığı yapan suç örgütünü takibe alan jandarma ekipleri, çetenin sigara dışında lüks otomobil ve iş makinası kaçaklığı, hırsızlığı yaptığını da belirledi. Jandarma, lüks otomobillerin tescili ve ÖTV'si için de sahtecilik yapan çetenin, yurda tekstil ürünü beyanıyla Gyrocopter (iki kişilik helikopter) soktuğunu ortaya çıkardı.

Jandarmanın geçen ay düzenlediği kaçak lüks araç araç operasyonunda ele geçirilen otomobiller Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı otoparkında basına gösterildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uluslararası sigara kaçakçılığı yapan bir suç örgütünü takibe aldı. Takip sonucunda, gemi ile yurtdışından getirtilen kaçak 569 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Örgüt üyelerinin sigara kaçakçılığının yanı sıra yurtdışından kaçak lüks araç getirerek, sahte evrak düzenleyip ÖTV ödemediği, devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı, kara paraları gayrimenkule yatırarak akladıkları, lüks araçları kamuoyunda tanınmış şahıslara ve iş adamlarına sattıkları belirlendi.

Jandarma açıklamasında şu detaylara yer verildi:

"İstanbul Florya’da faaliyet gösteren Erşahinler'ler grubu olarak bilinen bir suç örgütünce gemi ile uluslararası sigara kaçakçılığı yapılacağı, 2016 yılında “Alize” isimli gemide yakalanan 3.000.000 paket sigaranın da bu örgüte ait olduğu bilgisini alan Jandarma ekipleri, Ukrayna uyruklu İ.G.’nin Ukrayna’dan temin ettiği kaçak sigaraları gemi ile Karadeniz açıklarına getirdiği, Karadeniz açıklarına gönderilen tekne ve lüks yatlarla kaçak sigaraların Türkiye’ye sokulduğu ve İstanbul’da piyasaya sürüldüğünü belirledi. Bu kapsamda jandarma, bir depo, bir tekne, iki lüks yat ve “River Ereğli” isimli bir gemiye operasyon düzenledi.

Sigara kaçakçılığı ile ilgili yapılan fiziki takip esnasında, suç örgütü elemanlarının lüks araçlar kullandığı ve sık sık araç değiştirdiklerini fark eden Jandarma, örgüt yönetiminde yer alan ve firari olarak aranan F.L. isimli şahsın, H.G. isimli şahıs aracılığıyla piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan ve yurtdışından temin ettikleri lüks araçları yurda soktuğunu, İ.Ç. isimli örgüt üyesinin araçların tescil işlemleri için gerekli sahte evrakları hazırladığını, Vergi Dairesinde görevli O.Y. isimli memurun araçların Özel Tüketim Vergilerinin (ÖTV) yatırılmış gibi gösterdiğini ve Trafik Tescil Amirliklerinde görevli memurlar vasıtasıyla da araçların tescil işlemleri yapılarak yasal hale getirildiğini tespit etti.

Ele geçirilen lüks araçların bedellerinin yüzde 65’inin ÖTV’den oluştuğu, devlete ödenmesi gereken yaklaşık 13 milyon TL tutarındaki ÖTV’nin örgüte gelir olarak aktarıldığı, örgüt elemanlarının elde ettikleri gelirlerle otellerde ve yatlarda lüks hayat yaşadıkları, örgütle iltisaklı toplu konut pazarlayan şahıslar aracılığı ile elde ettikleri geliri gayrimenkule çevirerek akladıkları ortaya çıktı.

Örgütün ayrıca, Avrupa ülkelerinden çaldıkları iş makinalarını Marsilya limanından gemi ile Türkiye’ye gönderdikleri ortaya çıktı. İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü ile Jandarma ekiplerinin müştereken gerçekleştirdiği incelemede, gümrük alanına getirilen ve Interpol sorgulamalarında haklarında çalıntı kaydı bulunan 10 adet iş makinasının ve farklı tarihte kaçak olarak konteynır içerisinde tekstil ürünü beyanı ile gönderilen Gyrocopter (İki kişilik helikopter) ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 64 şüpheli şahısla birlikte 20 milyon liralık 21 lüks araç, 2 tabanca, 2 av tüfeği, silahlara ait mermiler, çeşitli belge ve dokümanlar ile çok sayıda dijital materyale el konuldu, adli makamlara sevk edilen 23 şahıstan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi."