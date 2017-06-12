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Jandarma, lüks araç çetesini çökertti

Jandarma, sigara ve lüks otomobil kaçakçılığı yapan çetenin, lüks araçların tescili için sahte evrak hazırladığı, araçların ÖTV'sini yatırılmış gibi gösterdiğini ortaya çıkardı.

Jandarma, lüks araç çetesini çökertti

İSTANBUL (AA) - Sigara kaçakçılığı yapan suç örgütünü takibe alan jandarma ekipleri, çetenin sigara dışında lüks otomobil ve iş makinası kaçaklığı, hırsızlığı yaptığını da belirledi. Jandarma, lüks otomobillerin tescili ve ÖTV'si için de sahtecilik yapan çetenin, yurda tekstil ürünü beyanıyla Gyrocopter (iki kişilik helikopter) soktuğunu ortaya çıkardı.

Jandarmanın geçen ay düzenlediği kaçak lüks araç araç operasyonunda ele geçirilen otomobiller Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı otoparkında basına gösterildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uluslararası sigara kaçakçılığı yapan bir suç örgütünü takibe aldı. Takip sonucunda, gemi ile yurtdışından getirtilen kaçak 569 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Örgüt üyelerinin sigara kaçakçılığının yanı sıra yurtdışından kaçak lüks araç getirerek, sahte evrak düzenleyip ÖTV ödemediği, devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı, kara paraları gayrimenkule yatırarak akladıkları, lüks araçları kamuoyunda tanınmış şahıslara ve iş adamlarına sattıkları belirlendi.

Helikopter ele geçirildi

Jandarma açıklamasında şu detaylara yer verildi:

"Örgütün ayrıca, Avrupa ülkelerinden çaldıkları iş makinalarını Marsilya limanından gemi ile Türkiye’ye gönderdikleri ortaya çıktı. İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü ile Jandarma ekiplerinin müştereken gerçekleştirdiği incelemede, gümrük alanına getirilen ve Interpol sorgulamalarında haklarında çalıntı kaydı bulunan 10 adet iş makinasının ve farklı tarihte kaçak olarak konteynır içerisinde tekstil ürünü beyanı ile gönderilen Gyrocopter (İki kişilik helikopter) ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 64 şüpheli şahısla birlikte 20 milyon liralık 21 lüks araç, 2 tabanca, 2 av tüfeği, silahlara ait mermiler, çeşitli belge ve dokümanlar ile çok sayıda dijital materyale el konuldu, adli makamlara sevk edilen 23 şahıstan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi."

Muhabir: İbrahim Halil Çekici


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Anahtar Kelimeler:
çeteLüks AraçTürkiye
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