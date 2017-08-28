Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Fener hora feneri Şarköy
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Jandarma Uzman Onbaşı Meriç şehit oldu

- Şırnak'ta 11 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada ağır yaralanan ve Ankara'ya sevk edilen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Jandarma Uzman Onbaşı Meriç şehit oldu

ANKARA (AA) - Şırnak'ta 11 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada ağır yaralanan ve Ankara'ya sevk edilen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Jandarma Uzman Onbaşı Meriç, Şırnak Namazdağı bölgesinde yürütülmekte olan "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işıkdoğan" operasyonu sırasında 11 Ağustos'ta, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada ağır yaralandı.

Ankara'ya sevk edilen 25 yaşındaki Meriç, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Meriç, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Şehit haberinin alınmasının ardından, Yozgat/merkez nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu öğrenilen Meriç'in, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki babaevi ziyaretçi akınına uğradı.

Şehidin evinin önünde toplanan yakınları binaya Türk bayrakları astı. Yenimahalle Belediyesi de şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Uzman Onbaşı Meriç'in bir yıllık asker olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriçşehit
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5