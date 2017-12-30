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Jandarma yılbaşında Uludağ'da kuş uçurmayacak

- Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı dolayısıyla yoğunluğun beklendiği Uludağ'da 200 personelle güvenlik önlemi alacak - JÖH, JAK, asayiş, narkotik, trafik ve Ankara'dan gelen JÖAK ekiplerinin de aralarında bulunduğu ekipler, 5 ayrı noktada 24 saat mesai yapacak - Özel eğitimli bomba arama köpekleri "Feza" ve "Çomak" olumsuz hava koşullarında uçabilen İHA ve jandarmanın yeni gözü "takbul" ile jandarma Uludağ'da adeta kuş uçurmayacak

Jandarma yılbaşında Uludağ'da kuş uçurmayacak

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - Hafta sonuyla birleşen yılbaşı tatilinde binlerce kişinin tercih etmesi nedeniyle yoğunluğun beklendiği Uludağ'da, vatandaşların güvenliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince havadan ve karadan sağlanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 binden fazla yatak kapasitesinin bulunduğu Uludağ'da günübirlikçilerle yılbaşı akşamı, çok yoğun geçecek.

Karayolu ve teleferikle ulaşımın sağlandığı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da geçen yıl 30-31 Aralık'taki 30 bin ziyaretçi sayısının bu yılbaşında geçilmesi bekleniyor. İl Jandarma Komutanlığı da vatandaşların rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), asayiş, narkotik, trafik ve Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerinin de aralarında bulunduğu 200 personel, 5 ayrı noktada 24 saat güvenliği sağlamak amacıyla mesai yapacak.

JAK ekipleri, bu yıl envantere giren 8x8 arazi aracının yanı sıra UTV ve 4x4 arazi araçlarının da dahil olduğu 18 arama kurtarma aracıyla görev yapacak.

Trafik ekipleri ise çeşitli noktalarda Uludağ'a çıkan araçları detaylı arayacak ve tatilcileri GBT kontrollerinden geçirecek.

Ayrıca, özel eğitimli bomba arama köpekleri "Feza" ve Çomak ile narkotik biriminin "Varis" ve "Roket" adlı köpekleri de ekipler tarafından kullanılacak.

Ekipler, gece şartlarında dahi görüş özelliğine sahip ve olumsuz hava koşullarında uçabilen İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan taramalar gerçekleştirecek.

- Jandarmanın yeni gözü "takbul" da kullanılacak

Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu yıl envanterine "takbul" adıyla dahil olan özel üretim teknolojik gözlüklerde, Uludağ'da ekipler tarafından kullanılacak.

Kişi hakkındaki arama veya yakalama kararlarını, kimlik kartı, ehliyet ve pasaport gibi kimlik bilgilerini gösteren, belge veya plaka sahte ya da başka bir araca aitse gözlüğü kullanan kişinin kırmızı renkli uyarı ekranı gördüğü, hangi konuda bu uyarının verildiğini ekrana yansıtıyor.

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BursaGüvenlik önlemiJandarmaUludağ
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