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Jandarmadan bayram trafiğine "drone"lu takip

- Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir-İstanbul ve İzmir-Ankara karayolunun kent geçiş güzergahında karadan ve havadan trafik denetimi yapıyor - Kentte 23 noktada 153 personelle 24 saat yapılacak uygulama kapsamında, kural ihlalleri "drone"larla takip ediliyor

Jandarmadan bayram trafiğine

MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla geçiş güzergahlarında "drone"larla denetim yapıyor.

Trafiğin yoğun olduğu İzmir-İstanbul karayolu Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı ve Akhisar ilçeleri istikameti ile İzmir-Ankara karayolu Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Kula güzergahı, ekiplerce hem karadan hem de havadan denetleniyor.

Jandarma ekipleri, rutin uygulamalara ilave olarak 23 noktada 153 personelle, "drone"larla 24 saat takip başlattı.

Belirlenen noktalara konuşlanan ekipler, trafiğin yoğun olduğu kesimlerde tedbirlerini alırken, akışı "drone" sayesinde havadan takip ediyor. Ekipler, seyahat sırasında yapılan kural ihlallerini tespit etmek için de bu araçlardan yararlanıyor.

Jandarma ekipleri, durdurdukları araçların sorgusunu yaparken, sürücülerden kurallara uymalarını istiyor, onlara yol durumu hakkında bilgi veriyor.

Ekipler, özelikle kent giriş ve çıkışlarında daha dikkatli olmaları, uykusuz ve emniyet kemerini takmadan seyretmemeleri konusunda sürücüleri uyarıyor.

- Vatandaşlar memnun

Uygulanan tedbirler, trafikteki vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Bayram tatili için otomobiliyle İzmir'den İstanbul istikametine giden Hatice Say, uygulama nedeniyle trafik ekiplerine teşekkür etti.

Sürücülerin dikkatli olmasını isteyen Say, "Alınan tedbirler çok yerinde. En azından hatalar yüzünden yaşanan trafik kazaları en aza indirilir ve trafik akışı rahatlar. Uzun bir yolculuk yapacağız. İstanbul üzerinden Karadeniz'e geçmeyi planlıyoruz. Korkarak çıktığımız yolda, gördüğümüz güvenlik tedbirleri sayesinde trafikte de güven içinde olduğumuzu hissediyoruz." dedi.

Sürücülerden Ferit Aslan ise alınan tedbirlerle sürücülerin daha güvenli seyahat etmesinin sağlandığını vurgulayarak, "Sabah erkenden yola çıktım, yolda trafik kurallarını ihlal eden sürücülerle karşılaştım. En azından hata yapan sürücüler tespit edilip gerekli uyarılar yapılırsa bizim açımızdan da çok iyi olur. Bu anlamda başlatılan uygulama gerçekten çok iyi." ifadelerini kullandı.

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