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Jandarmadan "drone"lu uyuşturucu operasyonu

- Şişli'de jandarma ekiplerinin drone da kullanarak arama yaptığı operasyonda, 224 kök dişi Hint keneviri ile 500 gram kurutulmuş esrar bulundu

Jandarmadan

İSTANBUL (AA) - İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şişli'de düzenlediği operasyonda, bir evin bahçesinde ekili 224 kök dişi Hint keneviri ile 500 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, cumhuriyet savcılığından alınan arama kararının ardından Şişli'nin Değirmençayırı Mahallesi'ndeki İ.B'ye ait müstakil evin bahçesinde arama yapıldı.

Drone kullanılan aramada, domates fidelerinin arasına gizlenmiş 224 kök dişi Hint keneviri bulundu. İ.B'nin evinde yapılan aramada ise 500 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri nezaretinde yakılarak imha edildi. İfadesi alınan İ.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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