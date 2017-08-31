Jandarmadan göçmenlere bayram hediyesi

VAN - NECAT HAZAR / ÖNDER ALTINAL

Van'da, Edremit Jandarma Komutanlığı tarafından Göç İdaresi Kurubaş Gönderme Merkezinde bulunan 300 yabancı uyrukluya Kurban Bayramı dolayısıyla kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Merkezde bulunan yabancı uyruklular hediyelerini aldıktan sonra büyük mutluluk yaşadı. Bazı göçmenlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Edremit Jandarma Komutanı Binbaşı Sabri Ertem, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendikten sonra merkeze getirilen göçmenlere hitaben yaptığı konuşmada, onları misafir olarak gördüklerini söyledi.

Göçmenlerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Ertem, "Her ne kadar aramızda bulunmanız uluslararası bir takım anlaşmalar ve kurallar gereği de olsa, milletimizin gözünde sizler bizim misafirlerimizsiniz. Burada bulunduğunuz sürede sizlerin her türlü ihtiyacınızın karşılanması, güvenliğinizin sağlanması bizim misafirlik anlayışımızın tezahürüdür." dedi.

"Türkiye her millete kardeş gözüyle bakıyor"

Göç ve mültecilik sorununun tüm dünyada çözüm bekleyen sorunlardan biri olduğunu anlatan Binbaşı Ertem, Türkiye'nin bu konuda en çok gayret gösteren ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

Ertem, Türkiye'nin insan hakları çerçevesinde yabancı uyrukluları "misafir" olarak değerlendirdiğini ve acılarına ortak olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin her millete kardeş gözüyle baktığının altını çizen Sabri Ertem, "Bu bayram vesilesiyle milletimiz bizleri, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize yardım etme, sıkıntıları ve yaşadığı zorlukları bir nebze olsun azaltma konusunda görevlendirmiştir. Bizler de bu sebeple hazırlamış olduğumuz kıyafetleri sizlere sunmak istiyoruz. Kabul ederseniz bizleri onurlandırmış olursunuz." diye konuştu.

"Devletimizin temel hedefi misafirperverliktir"

Van Göç İdaresi Kurubaş Gönderme Merkezi Müdürü Ahmet Dinçer ise amaçlarının göç idaresinde bulunan göçmenlerin moralini artırmak olduğunu ifade etti.

Merkezde bulunan tüm göçmenlerin misafirleri olduğunu anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Gerekli insani şartların sağlanması ve onların her türlü sıkıntılarında birebir diyalog ile sıkıntılarına erişilebilme imkanı var. İş ve işlemleri biten yabancılarımız, kanun doğrultusunda ya ülkelerine kendi istekleri ile yolcu edilmekte ya da ülkemizde kalma izinleri çıkarılmaktadır. Burada devletimizin temel hedefi misafirperverliktir. Sosyal açıdan, ailevi açıdan günlük ihtiyaçlarında onlara hemen hemen tüm imkanları sağlıyoruz. Bu, bizim de temel misyonumuzdur."

Ahmet Dinçer, merkezde bulunan göçmenlere günde 3 öğün yemek verdiklerini ve sağlık hizmeti sunduklarını kaydetti.

Yabancı uyruklular ise ülkelerinde yaşadıkları zorluklar nedeniyle Türkiye'ye geldiklerini, hediyeler karşısında hem şaşırdıklarını hem de büyük sevinç yaşadıklarını ifade etti.