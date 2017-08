Jandarmadan hıza maketli çözüm

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerince, karayollarında sürücülerin hız yapmasını engellemek amacıyla "trafik kontrolü yapılıyormuş algısı" yaratması için yol kenarlarına maket trafik araçları yerleştirildi.

Bayram tatiliyle birlikte karayollarında trafik yoğunluğu artarken, buna bağlı olarak trafik denetimleri ve tedbirleri de artırıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından karayollarında denetimler sürdürülürken, kent genelinde bazı noktalara maket araçların yerleştirildiği görüldü.

Havza-Vezirköprü Karayolu'na yerleştirilen maket araç adeta gerçeği aratmazken, maketi gerçek jandarma trafik aracı zanneden sürücülerin hızlarını düşürmeleri dikkati çekti.

Jandarma trafik timleri de maket trafik aracının yanında uygulama yaptı.

İlçe genelinde yapılan trafik uygulamalarını denetleyen Havza Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, maket jandarma trafik aracını inceleyerek, Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Ercan Sanver'den bilgi aldı.

Sanver, Nayman'a maket aracın Vezirköprü-Havza Karayolu üzerinde özellikle kazaların yoğun yaşandığı mevkilere belirli aralıklar ile konulacağını belirtti.

Cengiz Nayman, uygulamanın, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve hız yapmalarının önüne geçmek için gerçekleştirildiğini belirterek, "Gözlemlediğimiz kadarıyla trafik maketi uygulaması işe yarıyor. Maketi gören sürücüler hızlarını düşürüyorlar. Trafikte yapılan her uygulama halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak içindir. Bayram tatili nedeniyle yollarımızda trafik yoğun. Sürücülerimizden ricamız, kendi ve diğer trafikteki insanların can ve mal güvenliği için kurallara uymaları." dedi.