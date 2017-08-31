Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi pdy dava
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor

Jandarmadan hıza maketli çözüm

- Samsun'da sürücülerin hız yapmasını engellemek için "trafik kontrolü yapılıyormuş algısı" yaratması için yol kenarlarına maket jandarma trafik araçları yerleştirildi

Jandarmadan hıza maketli çözüm

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerince, karayollarında sürücülerin hız yapmasını engellemek amacıyla "trafik kontrolü yapılıyormuş algısı" yaratması için yol kenarlarına maket trafik araçları yerleştirildi.

Bayram tatiliyle birlikte karayollarında trafik yoğunluğu artarken, buna bağlı olarak trafik denetimleri ve tedbirleri de artırıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından karayollarında denetimler sürdürülürken, kent genelinde bazı noktalara maket araçların yerleştirildiği görüldü.

Havza-Vezirköprü Karayolu'na yerleştirilen maket araç adeta gerçeği aratmazken, maketi gerçek jandarma trafik aracı zanneden sürücülerin hızlarını düşürmeleri dikkati çekti.

Jandarma trafik timleri de maket trafik aracının yanında uygulama yaptı.

İlçe genelinde yapılan trafik uygulamalarını denetleyen Havza Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, maket jandarma trafik aracını inceleyerek, Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Ercan Sanver'den bilgi aldı.

Sanver, Nayman'a maket aracın Vezirköprü-Havza Karayolu üzerinde özellikle kazaların yoğun yaşandığı mevkilere belirli aralıklar ile konulacağını belirtti.

Cengiz Nayman, uygulamanın, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve hız yapmalarının önüne geçmek için gerçekleştirildiğini belirterek, "Gözlemlediğimiz kadarıyla trafik maketi uygulaması işe yarıyor. Maketi gören sürücüler hızlarını düşürüyorlar. Trafikte yapılan her uygulama halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak içindir. Bayram tatili nedeniyle yollarımızda trafik yoğun. Sürücülerimizden ricamız, kendi ve diğer trafikteki insanların can ve mal güvenliği için kurallara uymaları." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DenetimHavzaKaymakam Vekili Cengiz NaymanSamsunTrafik Maketi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5