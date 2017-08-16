Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, yurt dışından kaçak getirilen bin 619 cep telefonu ve 67 cep telefonu kapağı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, yurt dışından Türkiye'ye kaçak cep telefonları getirildiği bilgisini alan jandarma, ihbar üzerine bir aracı Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyü yakınlarında durdurdu.

S.K'nın kullandığı araçta yapılan aramada, arka koltukta battaniyeye sarılı şekilde gizlenmiş 5 çanta içinde kaçak bin 619 cep telefonu ve 67 cep telefonu kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili S.K, gözaltına alındı. Para cezası uygulanan S.K, ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaçak cep telefonları, cep telefonu kapakları ve olayda kullanılan araç, Gümrük İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.