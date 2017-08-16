Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Danışmanlar Konseyini fesh
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu

- Operasyonda yurt dışından kaçak getirilen bin 619 cep telefonu ve 67 cep telefonu kapağı ele geçirildi

Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, yurt dışından kaçak getirilen bin 619 cep telefonu ve 67 cep telefonu kapağı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, yurt dışından Türkiye'ye kaçak cep telefonları getirildiği bilgisini alan jandarma, ihbar üzerine bir aracı Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyü yakınlarında durdurdu.

S.K'nın kullandığı araçta yapılan aramada, arka koltukta battaniyeye sarılı şekilde gizlenmiş 5 çanta içinde kaçak bin 619 cep telefonu ve 67 cep telefonu kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili S.K, gözaltına alındı. Para cezası uygulanan S.K, ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaçak cep telefonları, cep telefonu kapakları ve olayda kullanılan araç, Gümrük İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cep TelefonuEdirne Jandarma KomutanlığıKaçakOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5