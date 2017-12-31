Jandarmadan kaçak içki operasyonu

İSTANBUL (AA) - Çatalca'da jandarma ekiplerince, bir tona yakın şarap, 250 litre sahte rakı ve kaçak içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilen operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde kaçak içki üretildiği ve bunun da yılbaşı gecesi piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı.

İstihbarat üzerine ismi belirtilen şüphelinin ve eşinin sosyal medya hesaplarını takibe alan jandarma ekipleri, söz konusu şüphelinin Çatalca Subaşı Mahallesi'nden paylaşımlar yaptığını belirledi. Jandarma, içki imalatı yapılan yerin de yakında bir adres olduğunu tespit etti.

Operasyonda bir tona yakın şarap, 250 litre sahte rakı, kaçak içki imalatında kullanılan düzenek, kapaklama makinesi, filtre makinesi, 250 satışa hazır dolu şarap şişesi, 485 boş şişe ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda kaçak içki üretimi yaptığı şüphesi ile R.T. gözaltına alındı.

Üretimde geri dönüşüm adı altında toplanan şişelerin kullanıldığı belirlenirken, şüpheli, R.T'nin piyasadaki kullanılmış içki şişeleri toplayarak hiçbir işleme tabi tutmadan bunlara tekrar sahte içki doldurduğu ve elinde bulunan kapaklama makinesi ile şişeleri kullanılmamış gibi göstermek için yeni kapak taktığını tespit edildi.

Jandarma ekipleri, kaçak içki imalathanesindeki malzemelere el koyarken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.