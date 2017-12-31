Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Jandarma Arama Kurtarma dünya JAK Hepsiburada cityscape
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak
Turizm cari açığı önler
Turizm cari açığı önler

Jandarmadan kaçak içki operasyonu

- Çatalca'daki operasyonda bir tona yakın şarap, 250 litre sahte rakı ve kaçak içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi - Operasyonda bir kişi gözaltına alındı

Jandarmadan kaçak içki operasyonu

İSTANBUL (AA) - Çatalca'da jandarma ekiplerince, bir tona yakın şarap, 250 litre sahte rakı ve kaçak içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilen operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde kaçak içki üretildiği ve bunun da yılbaşı gecesi piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı.

İstihbarat üzerine ismi belirtilen şüphelinin ve eşinin sosyal medya hesaplarını takibe alan jandarma ekipleri, söz konusu şüphelinin Çatalca Subaşı Mahallesi'nden paylaşımlar yaptığını belirledi. Jandarma, içki imalatı yapılan yerin de yakında bir adres olduğunu tespit etti.

Operasyonda bir tona yakın şarap, 250 litre sahte rakı, kaçak içki imalatında kullanılan düzenek, kapaklama makinesi, filtre makinesi, 250 satışa hazır dolu şarap şişesi, 485 boş şişe ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda kaçak içki üretimi yaptığı şüphesi ile R.T. gözaltına alındı.

Üretimde geri dönüşüm adı altında toplanan şişelerin kullanıldığı belirlenirken, şüpheli, R.T'nin piyasadaki kullanılmış içki şişeleri toplayarak hiçbir işleme tabi tutmadan bunlara tekrar sahte içki doldurduğu ve elinde bulunan kapaklama makinesi ile şişeleri kullanılmamış gibi göstermek için yeni kapak taktığını tespit edildi.

Jandarma ekipleri, kaçak içki imalathanesindeki malzemelere el koyarken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
JandarmaKaçak IçkiOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5