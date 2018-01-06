Jandarmadan kaçak ve sahte içki operasyonu

ANKARA (AA) - Jandarma ekiplerince Aralık 2017'de 41 ilde 26 bin 653 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının, insan sağlığına verdiği zararların yanı sıra vergi geliri kaybı nedeniyle ülke ekonomisini de olumsuz etkileyen içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, geçmiş yıllarda özellikle yılbaşı akşamlarında sahte ve kaçak içki kullanımından kaynaklanan olumsuz sonuçları dikkate alan Jandarma Genel Komutanlığı, son yılbaşında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm birliklerini uyardı.

Vatandaşların yılbaşı kutlamalarını huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla harekete geçen jandarma birimlerince Aralık 2017'de 41 ilde, 150 içki kaçakçılığına müdahale edildi. Düzenlenen operasyonlarda 26 bin 653 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 2016'nın son ayında 27 ilde 80 içki kaçakçılığına müdahale edilmişti.