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Jandarmadan kaçan sürücünün aracında kaçak telefon bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı minibüste, çok sayıda kaçak cep telefonu bulundu.Alınan bilgiye göre, Yunanistan üzerinden yasa dışı yollarla yurda, kaçak...

Jandarmadan kaçan sürücünün aracında kaçak telefon bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı minibüste, çok sayıda kaçak cep telefonu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunanistan üzerinden yasa dışı yollarla yurda, kaçak cep telefonu getirildiği ihbarını alan jandarma ekipleri, Beğendik beldesindeki kontrol noktasından kaçmaya çalışan F.C'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada, 5 bin 346 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü F.C ile K.Ç, H.Y ve B.İ.C gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "kaçakçılık" suçundan işlem başlatıldı, cep telefonlarına el konuldu




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Anahtar Kelimeler:
Cep TelefonuJandarmaKaçakçılıkla Mücadele
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