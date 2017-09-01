Jandarmadan sürücü ve yolculara bayram şekeri

DÜZCE (AA) - Düzce'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde uygulama yapan jandarma ekipleri, şeker ikramında bulunarak sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.
Kente giriş noktası olan Anadolu Otoyolu çıkışı Çilimli sapağında vatandaşlar, trafik kontrol noktasında jandarma ekiplerinin jestiyle karşılaştı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları sürücülere bayram şekeri ikramında bulunarak, bayramlarını tebrik etti.
Ekipler, üzücü kazaların yoğunlukla bayram tatillerinde yaşandığını hatırlatarak, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Uygulamadan memnun olan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.